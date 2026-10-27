Los supuestos 'independientes' que Vox ha impuesto al PP para el Senado: de la exjefa de prensa de Ortega Smith a su exvicepresidente en Valencia

El contexto Vox ha presentado como independientes a personas vinculadas al partido integradas en las listas del PP al Senado en las circunscripciones de Las Palmas, Tenerife, Baleares, Cádiz, Castellón y Valencia.

El Partido Popular (PP) ha acordado incluir en sus listas al Senado a figuras de Vox, presentadas como "independientes", tras un pacto con el partido de Santiago Abascal. Este acuerdo busca evitar una mayoría de izquierdas en la Cámara Alta de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En seis provincias, Vox retira sus candidaturas, y el PP incorpora a personas vinculadas a Vox en sus listas. Este pacto inédito tiene como objetivo maximizar el voto conservador frente al acuerdo de unidad entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que busca acabar con la mayoría absoluta en el Senado.

El PP llevará en sus listas al Senado a figuras de Vox tras el pacto alcanzado con el partido de Santiago Abascal para no perder poder en la Cámara Alta. Los designados han sido presentados como personas 'independientes'. Sin embargo, parece que poco tienen de eso, y es que la mayoría están íntimamente conectados con la formación de extrema derecha.

Las consecuencias del pacto alcanzado entre ambos partidos son claras: quien quiera votar a los senadores populares en Gipuzkoa, Girona y Tarragona, no podrá hacerlo; y quien quiera elegir a los de Vox en otras seis provincias, tendrá que buscarlos en las listas del PP.

Un acuerdo alcanzado para impedir una mayoría de izquierdas en la Cámara Alta de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Se trata de un pacto inédito por el cual Vox retira sus candidaturas al Senado en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca.

En esas seis provincias, el PP se ha comprometido a incluir entre sus aspirantes a nombres 'independientes' a petición de los de Abascal.

De esta forma, en Gran Canaria han elegido a Alba Moreno, que irá como número dos de los 'populares'. Ella ha ejercido como jefa de prensa de Javier Ortega-Smith en el Ayuntamiento de Madrid.

En Valencia, la persona seleccionada ha sido José Luis Aguirre. Él es diputado en Les Corts y fue conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca en el ejecutivo de coalición de la Generalitat valenciana de PP y Vox, con Mazón al frente, hasta verano de 2024.

El número dos del PP en Cádiz es Enrique García-Máiquez. Se trata de un poeta, escritor y crítico literario que lideró la lista de Vox al Senado en 2023, también como independiente. Escribe columnas de opinión en medios relacionados con la extrema derecha y es miembro de la fundación Disenso.

Miguel Rovira va en el segundo puesto de la lista por Castellón de los 'populares'. Fue jefe de Gabinete de la portavocía de Vox en el Congreso de los Diputados (2023-2025) y es miembro del Departamento de Análisis de la Fundación Disenso.

Por otro lado, en Tenerife han presentado a Francisco José García Paramio, que encabezó la lista de Vox al Senado en las elecciones de 2023 por la provincia leonesa.

Por último, para Mallorca han presentado a Belén Bordils. Ella es la directora de Comunicación del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía. También trabajó como asesora en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.

Además de estos nombres, también hay otros que provienen del partido de extrema derecha y que se han presentado como suplentes de los anteriores en caso de que renuncien por cualquier causa.

Con esta fórmula, PP y Vox buscan rentabilizar al máximo el voto para hacer frente al acuerdo entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que presentará una sola candidatura con el fin de terminar con la mayoría absoluta que ha regido la Cámara Alta durante esta legislatura.

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