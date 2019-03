Muere la escritora Ana María Matute a los 88 años

Ana María Matute, fallecida hoy a los 88 años, era Premio Cervantes y Nacional de las Letras, ganó el Planeta y el Nadal y escribió obras tan recordadas como "Los hijos muertos" y "Olvidado Rey Gudu", pero era sobre todo una gran fabuladora y una escritora de imaginación desbordante.

Considerada como una de las más grandes figuras de la literatura española de postguerra, Ana María Matute Ausejo nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona (España), hija de madre castellana y padre catalán.

Con 17 años escribió su primera novela, "Pequeño Teatro", que no publicó hasta once años después y con la que obtuvo el Premio Planeta en 1954, aunque antes había llegado "Los Abel", finalista del Nadal en 1947.

En 1952 ganó el Premio Café Gijón por "Fiesta al noroeste", galardón al que siguieron los Premios Nacional de Literatura Miguel de Cervantes y de la Crítica por "Los hijos muertos" en 1959, mismo año en que consiguió el Nadal por "Primera memoria". Era el primer título de una trilogía titulada "Los mercaderes" y que continuaría con "Los soldados lloran de noche" (1963) y "La trampa" (1969).

Fue una época marcada por los problemas familiares. En 1952 se casó con el escritor Eugenio de Goicoechea, con quien tendría dos años después a su único hijo, Juan Pablo, pero la separación llegaría pronto, en 1963, un momento en el que el divorcio era algo impensable y la custodia se otorgaba de manera generalizada al padre. Durante dos años, la escritora solo podía ver a su hijo los sábado y consiguió recuperar la custodia cuando el niño tenía 10 años.

Tras superar ese trance, Matute viajó a Estados Unidos, y durante el curso 1965-1966 fue lectora en la Universidad de Indiana, labor que también desempeñó en Oklahoma. En la Universidad de Boston instituyó la Colección Ana María Matute, a la que cedió sus manuscritos y otros documentos.

A su trayectoria de éxitos sumó en 1965 el Premio Nacional de Literatura Infantil Lazarillo por "El polizón de Ulises" y, en 1969, el Fastenrath de la Academia de la Lengua con "Los soldados lloran de noche".

En la década de los ochenta fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil por "Sólo un pie descalzo" (1984), tras la cual llegó un largo periodo de silencio motivado por una depresión. Publicó la versión original completa de "Luciérnagas" (1993), una de sus primeras novelas, con la que fue finalista del Nadal en 1949 y que había publicado con otro título -"En esta tierra"- e incompleta en 1955, debido a la censura.

Otros de sus títulos son: "Algunos muchachos" (1964); "La torre vigía" (1971); "El Río" (1973), y en 1996 "Olvidado Rey Gudú", un precioso cuento de hadas que se convirtió en una de sus obras de más éxito. Ganó el Premio de RNE Ojo Crítico Especial por esta novela que, junto a "La torre vigía" (1971) y "Aranmanoth" (2000) componen su trilogía medieval.

Durante su carrera también escribió numerosos relatos, como "La pequeña vida" (1953); "Tres y un sueño" (1961), "A la mitad del camino" (1961), "El arrepentido" (1961), "El polizón del 'Ulises'" (1965); "Solo un pie descalzo" (1983); "El verdadero final de la Bella Durmiente" (1995) o "Los de la tienda" (1998).

Entre sus cuentos para niños destacan "El país de la pizarra" (1956); "Los niños tontos" (1956); "Paulina, el mundo y las estrellas" (1960); "El saltamontes verde" (1961); "El caballito loco" (1961); "Carnavalito" (1972) o "La oveja negra" (1994).

En 1996 fue elegida miembro de la Real Academia Española de la Lengua para ocupar el sillón "K" (vacante de Carmen Conde) e ingresó en esa institución dos años después con el discurso "En el bosque".

En 2002 vieron la luz sus "Cuentos de infancia", una recopilación de nueve cuentos e ilustraciones que Ana María Matute escribió cuando tenía entre cinco y catorce años. Y en 2003 y 2005, reeditó el "Libro de juegos para los niños de los otros" y su trilogía medieval, respectivamente.

Galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2007, está considerada por la crítica literaria como "prosista de una gran capacidad de fabulación" y una experta en narrativa infantil cuya temática gira en torno a tres ejes: los niños, la incomunicación humana y el paraíso imposible. A pesar de su hospitalización, en febrero de 2008 a consecuencia de una fractura de tibia, Matute finalizó la que fue su última novela, "Paraíso inhabitado".

Y en 2010 recibió el galardón culminante de su carrera, el Premio Miguel de Cervantes. Lo mereció, según dijo el jurado, por una obra extensa y fecunda que se mueve entre el realismo y "la proyección a lo fantástico" y por poseer "un mundo y un lenguaje propios".

"San Juan dijo: 'el que no ama está muerto' y yo me atrevo a decir: 'el que no inventa, no vive'". Así empezó la escritora su enternecedor discurso de aceptación del Cervantes, en el que también reconoció sin rencor alguno: "La Literatura ha sido, y es, el faro salvador de muchas de mis tormentas".

Tres años después anunciaba que, a pesar de los vértigos que sufría, tenía un libro "a medio hacer", que se titularía "Demonios familiares" y que nunca llegó a concluir.