José Luis Sampedro, economista, humanista y escritor, afirmó en 2012 que se rescata antes a un banco que a las personas "porque el banco manda mucho más, y manda sobre el presidente del Gobierno". "No quieren meter mano a la banca, pero no es tan difícil", aseguró, al tiempo que subrayó que "resulta más rentable salvar al banco".

En ese momento, Jordi Évole comentó que en 2011 los ricos habían ganado un 6% más que el año anterior, a lo que Sampedro respondió diciendo que "el sistema está hecho para que ganen los más ricos". "En la ruleta gana siempre el banquero, es un negocio, pero si viniera una revolución y los que son banqueros se convirtieran en poceros y al revés, los de arriba se convertirían en lo que eran los otros porque el poder emborracha", aseguró.

En este sentido, el economista advirtió de que "el poder es muy peligroso". "A mí no me ha interesado jamás el poder. No me gusta mandar sobre los demás, ni me divierte conseguir nada por poder, pero esto no es lo frecuente", señaló.