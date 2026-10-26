Ana Kiro, la Taylor Swift gallega que superó a Julio Iglesias en los 70 cantando 'Galicia Terra Meiga'

Los detalles La llaman la 'Madonna do Torreiro' y era toda una diva de la verbena que, mediante casi 40 álbumes durante 30 años, cantó en gallego a sus paisanos emigrantes.

Ana Kiro le arrebató el número uno a Julio Iglesias, le quitó el récord de público en Caracas a Manolo Escobar y superó en ventas a Marisol y Cecilia. Todo esto, además, cantando exclusivamente en gallego y en los años 70, cuando no era nada fácil.

La llaman la 'Madonna do Torreiro' y era la diva de la verbena. Ahora es la protagonista de un documental que la reivindica como la Taylor Swift gallega. Kiro fue la estrella de los diásporas gallegas, entre las que se encontraban, por ejemplo, los taxistas de Barcelona en aquellos años.

Hasta 24.000 gallegos fueron a verla a un concierto en la capital de Venezuela, Caracas, a donde habían emigrado. Allí, Kiro le quitó a Escobar el récord. Ahora bien, también llenó recintos en Inglaterra, en Alemania o en Suiza.

Y es que no había ni un solo gallego emigrado que no cantara eso de 'Galicia, Terra Meiga'. Precisamente, fue esta canción con la que Kiro se convirtió en una estrella. No obstante, ella ya llevaba décadas cantando en castellano.

Eran los años 60 cuando la gallega, hija de un guardia civil que tuvo que irse de muy niña a Barcelona y que quedaba tercera en todos los concursos de canción, fichó por la discográfica de Lola Flores y Manolo Escobar. Desde allí, la mandaron directa al programa televisivo de 'Galas del sábado', donde pasó mucho tiempo trabajando hasta que llegó la oferta.

Era 1973 cuando le llegó la oferta de cantar en gallego. Si bien en un primer momento la discográfica se niega, acaban accediendo y reventando las ventas. Hasta 100.000 cintas vendieron en solo dos semanas, consiguiendo el Caset de Oro.Desde entonces, solo cantó en gallego y dirigida directamente a los emigrantes, al pueblo, aunque sin olvidar a las mujeres.

Lo hizo mediante casi 40 álbumes durante 30 años. Ya en los 80 se instaló en Galicia, convertida en la diva de la verbena primero y una estrella de la TVG después. Si bien no hay gallego que no la conozca, los demás podrán hacerlo el 11 de diciembre, fecha de estreno de su documental.

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