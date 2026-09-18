La residencia de Shakira llega a Madrid: 12 conciertos y un festival cultural en 'Macondo Park'

Los detalles La artista reunirá a más de 600.000 personas en el Estadio Shakira que se ha levantado en el distrito de Villaverde de la capital. Los conciertos generarán un impacto de hasta 200 millones de euros.

Shakira inicia en Madrid una histórica residencia de 12 conciertos, 'Las Mujeres Ya No Lloran', en el estadio temporal del Iberdrola Music. Este evento, considerado el "tour" latino más taquillero, incluye un recinto de 220.000 metros cuadrados llamado Macondo Park, que celebra la cultura latina con actividades paralelas de música, literatura, moda y gastronomía. Con una asistencia internacional significativa, se espera un impacto económico de hasta 200 millones de euros para Madrid. Además de los conciertos, el festival cultural Es Latina contará con artistas como Nathy Peluso y escritores como Rosa Montero, destacando la diversidad y riqueza cultural.

Concebido como un broche a la altura del que ha sido certificado ya como el "tour" latino más taquillero de la historia, 'Las Mujeres Ya No Lloran', Shakira inicia este viernes en Madrid una residencia histórica de 12 conciertos que, según sus responsables, excede incluso los márgenes de este tipo de propuestas.

"Hemos visto mucha residencia a nivel mundial, pero muy poca con el calado y con la fuerza con los que se está haciendo esta", subrayaba hace solo unos días Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en una presentación ante la prensa en la que consideró que España debería estar "orgullosa".

Para empezar, Shakira ha visto cómo se erigía solo para ella un estadio con capacidad para 55.000 espectadores por día y toda una 'ciudad' a su alrededor de 220.000 metros cuadrados de extensión dentro del recinto Iberdrola Music, la cual dará cabida además a contenidos para niños, también de literatura, gastronomía, arte o la labor filantrópica de la que ha hecho gala la colombiana.

Bautizada como Macondo Park, en homenaje a la ciudad imaginaria que era el escenario de 'Cien años de soledad' de su compatriota Gabriel García Márquez, acogerá en los próximos días múltiples actividades paralelas comisariadas por la propia Shakira con el objetivo de celebrar a la comunidad latina, a los migrantes y a los españoles como parte fundamental de ella.

"Este es un mundo latino y vamos a explicar al mundo en qué consiste ese orgullo", explicó Sagliocco en el anuncio de esta residencia el pasado mes de marzo, cuando sus fechas empezaron a crecer hasta las 12 actuaciones finales, que tendrán lugar este viernes y los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Según el portal Booking, el efecto Shakira se ha manifestado ya en un crecimiento del 56% en búsquedas de alojamiento en la capital entre esas fechas, sobre todo en el último fin de semana, cuando el aumento ha sido de casi el 75%.

Con casi todo vendido (solo quedan entradas sueltas), está prevista la visita de un 20% aproximadamente de público de fuera del continente (con Argentina, Italia, Brasil y EEUU a la cabeza, según Booking), mientras que desde Europa Live Nation ha computado un 3% de visitas desde Francia y un 2% tanto de Alemania como de Reino Unido.

Generarán un impacto de hasta 200 millones de euros

La docena de conciertos que la colombiana Shakira ofrecerá en Madrid generarán un gasto directo asociado de entre 150 y 200 millones de euros para la economía de la capital, una cifra final que dependerá también de los asistentes que procedan de fuera y que refuerza el lema de la cantante "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Así lo señala a EFE el doctor en economía Albert Guivernau, quien estima el gasto total de entre 500 y 700 euros para un asistente que viaja expresamente para el concierto, al incluir la entrada, el alojamiento, la restauración, el transporte y el ocio, mientras que en el caso del visitante internacional, que suele permanecer más noches, el importe puede superar "fácilmente" los 800 euros.

Madrid será la única sede europea de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', instalada en el Estadio Shakira, un recinto temporal construido en el Iberdrola Music.

Guivernau sitúa que por cada euro de gasto directo se podrían generar entre 1,40 y 1,70 euros de actividad económica total, al incorporar el efecto sobre proveedores, empleo, salarios y consumo inducido. Esto permitiría que el impacto agregado pueda moverse aproximadamente entre los 210 y los 340 millones de euros.

En concreto, al ser cuatro fines de semana, el impacto en vida nocturna de la ciudad podría superar al registrado durante los conciertos de Bad Bunny y posicionarse entre los 30 y 40 millones de euros, según indicó a EFE la organización empresarial que representa al sector del ocio nocturno, Noche Madrid.

La patronal ha asegurado que en torno al 50% del público puede proceder de fuera de la ciudad, lo que permitirá repartir el gasto por distintos distritos como el centro, Salamanca, Chamberí, Tetuán o Chamartín.

Festival cultural en 'Macondo Park'

Cada día se presenta como un "carnaval" en el recinto 'Macondo Park': 12 horas de cita -desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo. Además de los conciertos de la colombiana, el recinto madrileño se va a convertir en Es Latina, un festival cultural.

Así, va a reunir la música de otros artistas como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Guxo, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness, LaBlackie Jimena Amarillo o DJ como Klandestina, Virtual Diva o Carl0ta.

No solo reunirá a artistas musicales, Shakira ha conseguido convocar en esta "celebración de la cultura latina contemporánea" a escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Lana Corujo, Laura Ferrero, Joana Marcús o Mercedes Ron.

Todas ellas estarán presentes en 'La Biblioteca', espacio que organizará el sello editorial Penguin Random House por su vínculo con Gabriel García Márquez, cuyo Macondo da nombre al recinto. Así, participarán en charlas que girarán en torno a temas que Shakira aborda en sus canciones -la identidad, las raíces, la familia, el deseo, los cuidados, la reinvención y las relaciones afectivas-.

Por otro lado, habrá espacio para la moda en 'El Taller', que reunirá al talento emergente de la moda española -Laagam o AAA Studio- con las firmas de alta costura del país -a través de exhibiciones y pasarelas. Además, 'El Mercado' acercará a los asistentes la gastronomía latinoamericana,con una curaduría del chef Rafa Zafra, y 'El Museo de Shakira' permitirá recorrer la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

También habrá un espacio para los niños -'Macondito'- y en el centro de la 'ciudad' estará 'Macondo Plaza' que será el escenario donde cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.

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