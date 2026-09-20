Que no dejen de volar: la labor del Loro Parque para evitar la extinción de varias especies de papagayos

Los detalles Desde Tenerife llevan décadas trabajando para que algunas especies no desaparezcan y exportar su fórmula al resto del mundo.

En Tenerife, Loro Parque lleva décadas trabajando para evitar la extinción de diversas especies de papagayos. Este esfuerzo trasciende el simple cuidado de los animales, enfocándose en su cría y reproducción para comprenderlos mejor y rescatarlos del peligro crítico de extinción. El trabajo conecta a Canarias con países de todo el mundo, apoyándose en la ciencia y la investigación. Recientemente, Tenerife fue el epicentro del Congreso Internacional de Papagayos, reuniendo a 800 participantes de 60 países, quienes buscan nuevas formas de proteger estas especies. Conservarlas no solo implica conocerlas, sino asegurar su continuidad en el planeta.

Puede parecer un paraíso de colores, pero detrás de las plumas de algunos papagayos hay una carrera contra la extinción. Desde Tenerife llevan décadas trabajando para que algunas especies no desaparezcan.

El trabajo de Loro Parque va mucho más allá de cuidar a estos animales. "Poderlos rescatar de ese peligro crítico de extinción en el que se encuentran", afirma Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación.

Porque salvarlos requiere mucho mas que admirar su belleza: "Trabajamos directamente con la cría, la reproducción de la especie, para conocerlos mejor".

Un trabajo que conecta Canarias con países de todo el planeta y que tiene en la ciencia y la investigación, a sus grandes aliados. "Todo eso se inicia aquí en Tenerife y luego lo estamos exportando a todo los países del mundo", añade Zamora.

Esta semana Tenerife ha vuelto a ser ese punto de encuentro entre estos países. 800 participantes de 60 estados diferentes asistieron al Congreso Internacional de Papagayos en busca de nuevas formas de protegerlos. "Esto son los días claves cada 4 años porque aquí conectan", afirma Christoph Kiessling, vicepresidente del Loro Parque

Porque conservar una especie no es solo conocerla. Es conseguir que siga existiendo.

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