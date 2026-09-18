"Si no hay Casera, nos vamos": Madrid homenajea el recorrido de una de las marcas de gaseosa más emblemáticas

Los detalles Han pasado más de 75 años desde que aquella primera fábrica abrió sus puertas en Madrid. La marca creció y aquella bebida burbujeante acabó haciéndose un hueco en la memoria colectiva.

La Casera, una marca que ha trascendido generaciones, celebra más de 75 años desde la apertura de su primera fábrica en Madrid. Su famosa frase "Si no hay Casera, nos vamos" se convirtió en un símbolo de la cultura popular española, transformando su nombre en sinónimo de gaseosa. Este aniversario no solo conmemora la historia de una bebida, sino también de recuerdos compartidos por generaciones que crecieron con botellas retornables y pequeños lujos cotidianos. La Casera evocaba momentos especiales, desde excursiones hasta comidas con amigos, en una época donde el disfrute no requería grandes gastos. Una placa en Madrid rinde homenaje a esta emblemática marca y su legado en la memoria colectiva.

Hay frases que dejan de ser simplemente frases. "Si no hay Casera, nos vamos" es una de ellas. Una expresión que varias generaciones han repetido casi sin pensarlo y que terminó convirtiendo el nombre de una marca en la forma de llamar a toda una bebida: la gaseosa.

Ahora, Madrid rinde homenaje a esos recuerdos. La Casera celebra más de 75 años desde la apertura de su primera fábrica en la capital, un aniversario que recupera no solo la historia de una marca, sino también la de varias generaciones que crecieron entre botellas retornables, bodegas de barrio y pequeños lujos cotidianos.

"Mi madre nos ponía un bocadillo y compraba una botella de Casera como una fiesta para que fuéramos a buscar moras", recuerda una mujer. Para muchos, aquella botella no era simplemente una bebida. Era la excursión, la comida con amigos o el premio de un día especial. La Casera nació en un mundo muy diferente al actual. Un tiempo en el que las cosas pequeñas podían convertirse en grandes momentos y en el que disfrutar no requería demasiado. "El dinero escaseaba, pero si juntábamos alguna peseta los amigos era Casera lo que bebíamos", cuenta un hombre.

Tampoco existían las interminables estanterías de los supermercados ni las infinitas opciones que hoy aparecen en una pantalla. Para comprar una Casera había que ir a la bodega. "Ibas a comprar la Casera en la bodega porque no había supermercados como ahora", explica otra mujer. Y hasta el entretenimiento tenía otra escala. Una radio, un concurso y una buena historia podían bastar para pasar la tarde. "Tenía una tía que hizo un concurso de beber Casera con pajita y lo ganó", recuerda otra entrevistada.

Eran años en los que tirar no era la primera opción. Las botellas se devolvían, se reutilizaban y se guardaban. En muchas casas, la Casera compartía espacio en la mesa con el pan y el vino, formando parte de una cotidianeidad que hoy parece lejana.

Han pasado más de 75 años desde que aquella primera fábrica abrió sus puertas en Madrid. La marca creció y aquella bebida burbujeante acabó haciéndose un hueco en la memoria colectiva. Ahora, una placa recuerda en la capital el lugar donde comenzó aquella historia. Un homenaje a una marca, pero también a una época.

Porque quizá muchos ya no hayan escuchado nunca aquello de "Si no hay Casera, nos vamos". Pero hay otros que todavía lo dicen alguna vez, casi por inercia, y que al escuchar el nombre de La Casera regresan durante unos segundos a los bocadillos preparados por una madre, a las tardes con amigos, a las bodegas de barrio y a una botella que, para muchos, sabía a algo más que gaseosa.

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