'La bola negra', la película que representará a España en los Oscar 2027

Se estrena el tráiler de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Los detalles El largometraje, que hizo que los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo se coronaran con ella este año en Cannes con el premio 'ex aequo' a la mejor dirección, ha sido el ganador para representar a España.

'La bola negra' ha sido la película seleccionada por la Academia del Cine para representar a España en los Oscar 2027 en la categoría de mejor película internacional. Atrás han quedado las magníficas 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, que competían en esta terna para representar a España en la 99 edición de los premios de Hollywood.

El largometraje, que cuenta con la participación de Atresmedia, hizo que los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo se coronaran con ella este año en Cannes con el premio 'ex aequo' a la mejor dirección. Un reconocimiento que compartieron con Pavel Pawlikowski por 'Fatherland', lo que supuso un gran espaldarazo del festival a la película y a sus directores.

La cinta, que cuenta la historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), se basa en parte en 'La piedra oscura' del dramaturgo Alberto Conejero y las cuatro cuartillas de una obra inacabada de Federico García Lorca con el mismo nombre. Si bien la cinta se estrenará en los cines el próximo día 25 en España, antes tendrá su première española en el Festival de San Sebastián.

Desde 2005 ninguna película española ha ganadora un Oscar. La última en lograrlo fue 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, que se hizo con el de mejor película internacional.

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