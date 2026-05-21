'La bola negra' de Los Javis arranca un aplauso de más de 15 minutos en su estreno mundial en el Festival de Cannes

Los detalles La nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi está basada en una obra inacabada de Federico García Lorca y cuenta con la participación de Atresmedia. No se estrenará en cines hasta el próximo 2 de octubre.

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han presentado con gran emoción su película 'La bola negra' en el Festival de Cannes. Esta adaptación de una obra inacabada de Federico García Lorca, que mezcla sexualidad, deseo, dolor y herencia, cuenta con la participación de Atresmedia y se estrenará en cines el 2 de octubre. La película compite en la Sección Oficial del festival y ha recibido una ovación de más de 15 minutos. El elenco incluye a Penélope Cruz y supone el debut cinematográfico de Guitarricadelafuente. Los directores han destacado la importancia de la lucha por los derechos LGTBIQ+.

Con una gran sonrisa y mucha emoción han llegado este jueves Los Javis a la alfombra roja del Festival de Cannes. Junto a los actores de su nueva película, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han presentado 'La bola negra'. Se trata de una adaptación de una obra inacabada de Federico García Lorca. Una historia, que cuenta con la participación de Atresmedia, mezcla sexualidad, deseo, dolor y herencia.

Hasta el 2 de octubre no podremos verla en los cines, pero en la noche de este jueves se ha estrenado a nivel mundial dentro de este prestigioso festival de cine internacional, el de Cannes. Además, compite en la Sección Oficial.

El certamen ha acogido así el estreno internacional de uno de los títulos españoles más esperados del año y en el que podremos ver la actuación de actores como Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas o la gran Penélope Cruz. Además, supone el estreno en la gran pantalla del también músico Guitarricadelafuente.

"Estamos muy honrados de formar parte de la Sección Oficial del Festival de Cannes con una película que representa los valores en los que creemos y con un casting y un equipo maravillosos. Esta noche es un sueño y estamos muy agradecidos. Esta es una noche mágica", han dicho los guionistas y directores Javier Calvo y Javier Ambrossi.

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Tras el estreno y proyección de 'La bola negra', la crítica y el público han coincidido en comenzar con una ovación que se ha alargado durante más de 15 minutos. Una "propuesta cautivadora" y "emocionante" han sido algunos de los términos usados por los críticos.

"Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias, porque estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo", ha dicho Ambrossi.

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