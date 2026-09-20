La tibieza de Ed Sheeran con la masacre en Gaza le pasa factura: pierde 300.000 seguidores y cancelan su música en una radio irlandesa

Los detalles El cantante ha reconocido "errores" tras la expulsión del rapero Macklemore por decir "Palestina Libre" durante un concierto. Se disculpó leyendo un teleprompter, recordando el 7 de octubre y sin mencionar la palabra genocidio.

Ed Sheeran ha enfrentado críticas tras la expulsión del rapero Macklemore de su gira por expresar "Palestina Libre" en un concierto. La reacción de Sheeran, considerada tibia, ha generado una pérdida de 300.000 seguidores en Instagram y la cancelación de su música en una radio irlandesa. Además, varios teloneros han boicoteado su gira. El incidente subraya la creciente presión sobre los artistas para posicionarse en temas políticos, como el conflicto en Gaza. Figuras como Macklemore y Mark Ruffalo han alzado la voz, destacando la importancia de utilizar su influencia para defender los derechos humanos.

El cantante Ed Sheeran se ha disculpado de forma tibia después de que su equipo expulsara al rapero Macklemore, telonero de su gira, por decir "Palestina Libre" durante uno de sus conciertos. El mundo musical ha criticado duramente esta decisión y Ed Sheeran se ha limitado a decir que "se han cometido errores" y que esto ha colocado al artista "en mitad del tema político más complejo del planeta".

Así, se disculpó leyendo un teleprompter, recordando el 7 de octubre y sin mencionar la palabra genocidio. Mientras, el (no) posicionamiento sobre la masacre en Gaza ya le está pasando factura. Ha perdido 300.000 seguidores en Instagram y su música ha sido cancelada en una de las principales radios irlandesas.

Además, tres grupos teloneros y la propia banda principal de la gira también anunciaron que se plantaban, lo que supone un boicot interno con un mensaje es claro: intentar silenciar el genocidio, incluso un posicionamiento tibio ante él, empieza a tener un coste.

"Nos hemos vuelto consumidores profesionales y se exige que los productos no sean solamente funcionales, sino que, además, resuenen con lo que yo creo que es el mundo", señala al respecto Óscar Arboleda, miembro de la Dirección del LATIR Festival.

El cine y la música alzan la voz

La industria musical ha comenzado a entender que no existe una posición neutral ante un genocidio. Brotes verdes gracias a los que, como Macklemore o Marwán, alzaron la voz por Palestina cuando nadie se atrevía. "Mis redes están baneadas desde hace tres años. Hay videoclips que a la gente no le aparecían, y han censurado también directamente un concierto que íbamos a hacer en Ecuador", expresa el cantautor.

En la misma línea, el actor Mark Ruffalo fue calificado de "antisemita" por sus críticas a Israel. "Los palestinos no son números, no son solo imágenes que vemos en la televisión", defendió.

De esta forma, el mundo del cine ha sido el motor de un cambio que ahora resuena también en la música. "¿Por qué la música tiene que ser apolítica? Si tengo un grandísimo alcance, ¿por qué no utilizarlo para hablar de derechos humanos y para mejorar la vida de las personas?", se pregunta Marwán.

Precisamente, esta semana Ismael Serrano ha recordado una frase de Antonio Machado que dice así: "Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y, probablemente, contra vosotros".

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