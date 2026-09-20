La ultraderecha alemana de AfD vuelve a vencer: logra un 37% en Mecklemburgo-Antepomerania

Los detalles En Berlín, la izquierda obtendría el 24,5%, según los sondeos. La CDU, el partido conservador en el poder liderado por el canciller Friedrich Merz, el 20% y la ultraderechista AfD el 16%.

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones del estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir entre un 37% y un 38%, según los sondeos a pie de urna, que auguran una caída de la Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, que se hunde a entre el 5% y el 5,5%.

Mientras, en Berlín, Die Linke conseguiría ser la más votada, con AfD en el tercer puesto. Una encuesta a pie de urna realizada por la emisora ​​pública ARD mostró que la izquierda obtuvo el 24,5%, la CDU, el partido conservador en el poder liderado por el canciller Friedrich Merz, el 20% y la ultraderechista AfD el 16%.

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