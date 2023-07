Apenas unas cuantas palabras de 'Nothing Compares 2 U' la convirtieron en memoria de la música. Este miércoles, 26 de julio de 2023, el mundo de la cultura dice adiós con gran dolor a la cantante irlandesa Sinéad O' Connor. Se marcha a los 56 años -de momento se desconocen las causas de la muerte-, tan solo 18 meses después de que lo hiciera su hijo, dejando tras de sí una vida dura, pero llena de música y talento.

O' Connor logró un gran éxito durante la década de los 90. Su música triunfaba en la industria, la misma que la propia cantante denunció que acabó machacándola. En sus comienzos, se buscó la vida cantando con su guitarra en calles y pubs de Dublín, la capital irlandesa. Músicas para llenar los corazones de sus vecinos hasta que la descubrieron los dueños de una pequeña discográfica inglesa.

Desde entonces, se hizo famosa por su extraordinaria voz y composiciones como la mencionada al inicio de estas líneas -aunque 'Nothing Compares 2 U' pertenecía realmente al cantante estadounidense Prince, O'connor regrabó la canción con arreglos instrumentales distintos, haciéndola suya e incluyéndola en su segundo 'I Do Not Want What I Haven't Got'. Una canción con la que, según contó ella misma, quería expresar la devastación que significó (para ella) la pérdida de su madre.

Una vida muy dura

Previamente, su primer disco, 'The Lion and the Cobra' -'El león y la cobra', traducido al español-, que data de 1987, ya advertía del talento de la artista, que vendió medio millón de copias gracias a su originalidad. Su gran talento chocó, lamentablemente, con la difícil vida que mantuvo la cantante. Desde su aparición en la escena musical, la cantante irlandesa nunca ocultó su lucha contra diversos problemas de salud mental.

O' Connor sufrió trastorno bipolar y depresión. A lo largo de los años, compartió públicamente sus altibajos emocionales, hasta el punto de que admitió tener "tendencias suicidas" en un desgarrador vídeo en el que relataba que luchaba todos los días, "como todos los millones de personas", por mantenerse viva. Unas publicaciones que generaron preocupación, pero también un fuerte apoyo por parte de sus seguidores.

Unos problemas que se incrementaron en los últimos años al conocerse el fallecimiento de su hijo en 2022, quien desapareció después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio. "Mi hijo bello, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios", escribió la cantante en un conmovedor mensaje.

Unos meses después, nos dice adiós una de las ya consideradas leyendas de la música irlandesa. Y con un mensaje claro que dejó grabado a fuego para la historia que ahora la recordará a ella: 'Cause nothing compares, nothing compares to you'.