De taquillazo a serie: 'Padre no hay más que uno' se estrena este 25 de enero en Atresplayer

Los detalles Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández encarnan a Mateo y Helena, los progenitores de una familia con cinco hijos y que narra la historia de cómo él se encargará ahora de cuidar los pequeños.

Las historias familiares son incombustibles. Por ello vuelve 'Padre no hay más que uno', pero no de la misma forma. Ahora, es una serie que se estrena este 25 de enero en Atresplayer.

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández encarnan a Mateo y Helena, los progenitores de una familia con cinco hijos. "Trabajar con cinco actores y actrices pequeños es muy intenso", reconoce la actriz.

Esta serie nos presenta los desafíos a los que el torpe de Mateo se enfrentará para cuidar de todos sus hijos. "Me parece bien que salga en ficción, en una comedia familiar, una mujer que sigue apostando por su trabajo y por lo que le gusta", sentencia Mariam Hernández.

Una serie, que tras el enorme éxito de 'Padre no hay más que uno' en cines, se estrena en Atresplayer este 25 de enero la serie: "Hay un respeto, pero también un agradecimiento de continuar con ese universo. Transformarlo".

Ahora, la serie, llega con el claro objetivo de que "reúna a la familia frente a la pantalla porque es algo que ya no se da", como explica Daniel Pérez Prada. Y recordarnos, que con risas, errores y cariño, así se entiende que padre, no hay más que uno.

