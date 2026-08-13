España aún asimila el espectáculo histórico del eclipse total de Sol y ya espera los dos siguientes del 'Trío Ibérico'

Los detalles Se trata de un fenómeno único que arrancaba este miércoles y se prolongará hasta 2028. España vivirá otros dos casi seguidos. De hecho, para el segundo apenas queda un año.

La resaca emocional por el momento histórico que dejó este miércoles el eclipse total de Sol está servida. Nos erizó la piel, nos dio ganas de llorar y nos hizo sentirnos afortunados por poder vivir semejante maravilla. Millones de personas mirando al mismo sitio, compartiendo la belleza del universo. Eso sí, habrá más gracias al 'Trío Ibérico de Eclipses'.

Se trata de un fenómeno único que arrancaba este miércoles y se prolongará hasta 2028. España vivirá otros dos casi seguidos. De hecho, para el segundo apenas queda un año. Será el 2 de agosto de 2027 se vivirá otro eclipse total idéntico al que ha habido este miércoles y que atravesará el Estrecho de Gibraltar. Este será incluso mejor, ya que durará 5 minutos. Andalucía será el mejor punto de observación.

Cinco meses después, el 28 de enero de 2028, tendrá lugar otro eclipse que podrá verse en gran parte del territorio español. Pero en este caso, lo que se produzca sea un eclipse anular. En este caso, la Luna no va a cubrir por completo el sol y veremos la imagen de un anillo de fuego. Fechas que muchos apuntan, sobre todo, aquellos fascinados por la astronomía.

Y es que incluso los que han visto el astro desde las perspectivas más espectaculares se emocionan ante la imagen. Uno de ellos es el astronauta Pedro Duque, quien observó el eclipse en Tarragona con sus gafas puestas y una sonrisa de oreja a oreja. Por su parte, un centenar de investigadores españoles e internacionales vivieron el momento desde Palencia, pues se trataba de un día único para completar sus estudios sobre la corona solar.

Desde Yebes, Guadalajara, vieron el eclipse profesionales que dedican su vida al espacio. Entre ellos, los astronautas como Sara García o Pablo Álvarez. Precisamente, este último conectó con Más Vale Tarde para subrayar que el momento daba "un poco de perspectiva de cuál es nuestro lugar en el universo, y es algo que, como astronautas, cuando mis compañeros han salido al espacio, me han contado que han vivido también".

En el momento exacto en el que la Luna tapó el Sol, ninguno podía despegar sus ojos del cielo. Eso sí, también lo miraron al detalle a través de los telescopios y lo capturaron para siempre en una fotografía. Ahora, tras dejar la emoción atrás y una vez de vuelta a la normalidad, toca asimilar el espectáculo. "Yo no me lo esperaba así. Es mi primer eclipse total. Y me ha parecido tan bonito, tan precioso", aseguraba Pablo de Vicente, director del Observatorio de Yebes.

Ninguno olvidará este acontecimiento en mucho tiempo, como tampoco lo hará nuestra científica y meteoróloga de laSexta Joanna Ivars que lo vivió con gran emoción durante el informativo de laSexta Noticias. En definitiva, un día que sin duda quedará marcado en el calendario para todos.

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