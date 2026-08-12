El astronauta Pablo Álvarez afirma que el eclipse "da una perspectiva única de la fragilidad del entorno en el que vivimos"

Pablo Álvarez, astronauta, destaca que el eclipse solar solo se vive "una vez en la vida" y "nos da un poco de perspectiva de nuestro lugar en el universo".

El astronauta Pablo Álvarez conecta con el plató de Más Vale Tarde para analizar el eclipse solar, algo "único". "Nos da un poco de perspectiva de nuestro lugar en el universo", señala el experto en este vídeo, donde reflexiona: "Es una perspectiva única de sentir la fragilidad del entorno en el que vivimos, es algo que me han contado compañeros que han salido al espacio".

"Tenía muchas ganas de vivirlo porque nunca he visto un eclipse total antes y sé que es una experiencia única", señala Álvarez, que reconoce que "llevaba muchos años esperando" porque es algo que se vive "una vez en la vida" por lo que se tiene que "disfrutar y aprender de lo que nos ofrece la naturaleza".

Además, el experto analiza cómo ha movido masas al ser "una casualidad única": "Tenemos un satélite que es muy grande, que es la luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, pero está justo 400 veces más cerca, lo que hace que a nosotros nos parezcan del mismo tamaño". "Para que justo lo cubra y la sombra se proyecte en la Península se tienen que alienar muchas cosas", asegura Álvarez, que está segura que es el momento perfecto para "despertar vocaciones": "Dentro de unos años habrá un montón de astrofísicos y astrónomos inspirados por este eclipse".

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