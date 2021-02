¿Cuántos niños y cuántas niñas habrán soñado con ir al espacio? Guillermo Rojo Gil y Laura González Llamazares trabajan para convertir sus juegos del recreo en su vida adulta.

Hay que tener en forma el cuerpo, sin pasarse, y la mente. Hay que tener una carrera de ciencias, prepararse psicológicamente y tener ganas. También es importante no tener enfermedades.

Es un reto complicado que pocos consiguen y es que que la Agencia Espacial Europea saque plazas de astronauta no pasa todos los días. De hecho, no pasaba desde hace 11 años. El proceso de selección se abre el 31 de marzo y hasta 2022 no se sabrán los resultados.

A todo eso hay que sumar la formación. Laura es especialista en fabricación aditiva y nos cuenta la importancia de poder fabricar cosas en el espacio. "Te permite hacer esculturas mucho más grandes que no estén limitadas por el tamaño de los cohetes", explica.

Primero irán a la estación espacial. Después, habrá misiones a la luna y a largo plazo incluso a Marte. La ESA busca quiere incluir a quienes históricamente se quedan fuera: quiere mujeres en el espacio.

Es la tercera convocatoria así en toda la historia de la agencia, que ahora busca a aquellos que de pequeños dijeron eso de: 'Mamá, quiero ser astronauta'.