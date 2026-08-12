Crónica de un eclipse: así contó la prensa cómo se vivieron los eclipses solares de 1905 a 2015

En 1905 Burgos se convirtió en la capital del eclipse. La prensa escrita fue la encargada de explicar cómo se vivió este momento aunque, como se puede ver en las fotografías de la época, la gente lo vio sin protección.

Este no es el primer eclipse solar que vive Luis Sanabria. Como ha contado en Más Vale Tarde, el tuvo la oportunidad de vivir uno de estos fenómenos astronómicos en 1999. "Fue el último eclipse del siglo XX", explica.

Susanna Griso, que entonces conducía los informativos de Antena 3, fue la encargada de contarlo. El mismo arrancaba en la Costa Este de Estados Unidos e iba hacia la zona de Asia central. Sanabria señala que en Europa solo se pudo ver en el norte. Él pudo verlo desde Reims, una ciudad a 130 kms de París. Además, como explica, se produjo a las 12:30 h del mediodía, lo que hizo que el efecto fuera, todavía, más espectacular.

Sanabria recuerda que la gente que se encontraba viendo el eclipse solar junto a la catedral gótica de la ciudad francesa comenzó a aplaudir cuando el día se oscureció. "La gente quedó fascinada", expone, "ese efecto es ciertamente espectacular".

Otros eclipses

El periodista expone que en nuestro país, en 1905, tuvimos la oportunidad de ver también otro eclipse. En esta ocasión, Burgos se convirtió en el centro de la astronomía. "Alfonso XIII estaba presente", explica. En esa ocasión, miraron el fenómeno sin ningún tipo de protección. En esa ocasión, fue relatado en la prensa escrita, que manifestaban sensaciones muy parecidas a las actuales.

En 1951 nuestro país, de nuevo, se pudo vivir este fenómeno aunque, en esa ocasión, fue parcial. El NODO señalaba que la gente recurrió a cristales ahumados, lentes, prismáticos o telescopios para verlo. Fue, precisamente, Matías Prats 'padre' el encargado de contar el suceso.

En 1959 se produjo un nuevo eclipse solar total. En esa ocasión, los científicos del mundo se dirigieron a Tenerife para vivirlo. El NODO contaba que, en esa ocasión, las nubes dificultaron la visibilidad. El eclipse se produjo sobre las 12 del mediodía.

Y no fue el único Prats que relató un eclipse solar. Matías Prats 'hijo' relataba en los informativos de Antena 3 otro eclipse parcial en 2005. El eclipse se repetía, de nuevo, en 2015 y, como señala Sanabria, este ya fue retransmitido por laSexta. El periodista señala que los testimonios de la gente que estaba viéndolo eran muy similares a los que comparten este miércoles.

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