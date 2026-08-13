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Desde Javalambre (Teruel)

"Un momento increíble": así relata Brian May, guitarrista de Queen, el eclipse vivido en España

Los detalles El guitarrista de Queen y también doctorado en Astrofísica, se desplazó hasta Javalambre, en la provincia de Teruel, para contemplar el eclipse solar total y compartir con sus seguidores esta experiencia.

Brian May se desplazó hasta Javalambre (Teruel) para contemplar el eclipse solar. Brian May se desplazó hasta Javalambre (Teruel) para contemplar el eclipse solar.laSexta
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El primer eclipse solar total en Europa Occidental en 27 años tenía mucha expectación a nivel mundial. Hasta tal punto que muchas personas no dudaron en desplazarse a otro país para contemplar este fenómeno de la naturaleza. Entre ellas, Brian May, guitarrista del grupo de rock Queen, que viajó desde Londres a un observatorio de la provincia de Teruel, desde donde relató la experiencia en su página de Instagram.

"Allá vamos, el sol está desapareciendo. Es increíble", dijo May cuando el eclipse alcanzó su punto álgido y los espectadores estallaron en vítores y aplausos tras una cuenta atrás.

Concretamente, el músico británico siguió el fenómeno desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, situado en Arcos de las Salinas. May fue invitado por profesionales vinculados al centro y, desde este lugar publicó diferentes vídeos y fotografías en sus redes sociales.

El entusiasmo del guitarrista de Queen comenzaba antes incluso de llegar a España, cuando anunció a sus seguidores el viaje y mostró su ilusión por poder observar el eclipse desde uno de los enclaves astronómicos más destacados del país. Durante las horas previas al eclipse, May mostraba cómo avanzaban los preparativos y, además, explicaba los métodos empleados para seguir el fenómeno con total seguridad.

Aunque May es mundialmente conocido por ser el guitarrista de Queen también posee una sólida formación científica. En 2007, tras retomar los estudios que había dejado aparcados por el éxito de la banda, obtuvo su doctorado en Astrofísica por el Imperial College de Londres.

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