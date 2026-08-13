Más Vale Tarde acompaña a la Guardia Civil de Tráfico en su dispositivo especial por el eclipse solar

Los reporteros han acompañado a los agentes al Puerto de Navacerrada, en Madrid, para controlar a todos aquellos que habían decidido escoger este enclave para vivir este evento astronómico histórico.

Más Vale Tarde ha acompañado a una patrulla de la Guardia Civil para conocer, de primera mano, cómo se coordinaron durante el eclipse solar que se vivió en nuestro país este miércoles.

David, capitán de la Guardia Civil de Tráfico, expone que se ha mantenido el dispositivo habitual para dar respuesta a las incidencias que se pueden dar diariamente y, además, se ha reforzado el servicio en zonas en las iba a aumentar la afluencia de gente para ver el eclipse.

Con este refuerzo, como expone, buscan "fluidez en la carretera y tener rutas de evacuación". Los reporteros acompañaron a los agentes de Tráfico hasta el Puerto de Navacerrada, en Madrid. Allí, el agente les expuso que en cuanto vieran que el parquin alcanzaba el 100% de su capacidad harían cortes en la subida para dar seguridad a los usuarios.

El agente, además, indica que también se debían extremar las precauciones por el riesgo de incendios. El reportero fue testigo de cómo un conductor fue multado por aparcar en un lugar en el que no podía hacerlo. Esto le supuso una multa de 200 euros.

Además, el agente también recibió el aviso de que habían cazado a unos jóvenes con la intención de tirar un árbol. "Es un delito contra la flora y la fauna", exponía el agente, "se enfrentarían a penas de prisión, incluso".

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