El skater Danny León cuenta cómo se gestó su imagen viral del eclipse: "Sabíamos que íbamos a tener solo 30 segundos"

El deportista estuvo ensayando el día anterior para ver cuántos trucos podía llevar a cabo. Finalmente, realizó tres para poder escoger el mejor y conseguir la mejor toma.

Uno de los vídeos más virales del eclipse solar que se vivió en nuestro país este miércoles ha sido el protagonizado por el skater olímpico Danny León. Como se puede ver en las imágenes, el deportista se grabó haciendo una acrobacia justo en el momento en el que el sol era tapado por la luna.

León cuenta en Más Vale Tarde que el fotógrafo Jose Angel Izquierdo y el cámara Gonzalo González De Vega se pusieron en contacto con él para proponerle esta acción. "Nos pusimos en contacto con una empresa que hace rampas y les pedimos poner una rampa en medio de la nada", explica.

El equipo hizo pruebas el día anterior para, de esta manera, conseguir la toma perfecta el día del eclipse ya que tenían pocos segundos para conseguirlo. "Literalmente eres la persona que ha eclipsado el eclipse", señala Marina Valdés.

El skater tenía claro que iban a tener unos 30 segundos para hacer las fotos y esto hizo que, incluso, cronometraran cuántos trucos podía hacer en ese lapso. Finalmente, se decidió por tres trucos para escoger el que mejor quedara en ese momento.

"Estuve todo el día patinando y, en el momento que empezó el eclipse, hicimos un montón de fotos", indica. León no pudo ver el eclipse y, tras ver la grabación, alucinó. "Los cámaras estaban llorando por lo que habíamos conseguido", cuenta, "parece que sale fuego por detrás, es increíble".

La imagen consiguió, poco después de ser publicada, más de un millón de 'me gusta'. Esos 'likes' siguieron creciendo hasta los 11 millones que tiene actualmente. Por el momento, no sabe si repetirá este proyecto en los próximos eclipses, aunque, como cuenta, ya tiene nuevos retos a corto plazo.

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