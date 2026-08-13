Cádiz, Almería, Ceuta y Melilla: cuándo y dónde serán los eclipses en España en los próximos años

Eclipse que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027

Los detalles A partir del eclipse histórico que vivimos este 12 de agosto, España vivirá otros dos casi seguidos. Para el segundo apenas queda un año.

El eclipse del 12 de agosto será el primero de un trío de eclipses que se podrán ver en España hasta 2028. Este fenómeno, conocido como el 'Trío Ibérico de Eclipses', comenzará con el eclipse histórico de agosto y continuará con dos más en los próximos años. El 2 de agosto de 2027, se producirá otro eclipse total que cruzará el Estrecho de Gibraltar, siendo Andalucía el mejor lugar para observarlo. Este evento durará cinco minutos, con ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla como puntos destacados de observación. En 2028, el 28 de enero, ocurrirá un eclipse anular visible en gran parte de España, donde se podrá apreciar un anillo de fuego.

El eclipse de este 12 de agosto solo va a ser el primero de los tres eclipses seguidos que vamos a poder ver en España. Un trío de eclipses de aquí al 2028. De hecho, el del año que viene, que también será solar total, durará incluso más tiempo.

El 'Trío Ibérico de Eclipses' será un fenómeno único. A partir del eclipse histórico que vivimos este 12 de agosto, España vivirá otros dos casi seguidos. Para el segundo apenas queda un año.

El 2 de agosto de 2027 se vivirá otro eclipse total idéntico al que ha habido este miércoles y que atravesará el Estrecho de Gibraltar. Este será incluso mejor, ya que durará 5 minutos. Andalucía será el mejor punto de observación.

Este fenómeno se podrá ver sobre todo desde ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta o Melilla. De hecho, en Ceuta se hará de noche durante más de cuatro minutos. Pero donde sin duda va a ser más largo será en Egipto, que durará seis minutos.

Este eclipse, a diferencia del de este miércoles, tendrá lugar por la mañana. Empezará a las 9.30 sobre el Atlántico y acabará a las 14.43, ya en el océano Índico.

Tres eclipses en tres años: la trilogía astronómica que pone a España en el punto de mira

Cinco meses después, el 28 de enero de 2028, tendrá lugar otro eclipse que podrá verse en gran parte del territorio español. Pero en este caso, lo que se produzca sea un eclipse anular. En este caso, la luna no va a cubrir por completo el sol y veremos la imagen de un anillo de fuego.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido