Gafas para la nieve, botellas de cristal y hasta un casco hecho con una bombona de butano: los irresponsables ante el eclipse

Los detalles Pese a conocer las medidas de seguridad y salud recomendadas por los expertos para no dañar nuestros ojos al disfrutar del eclipse de este 12 de julio de 2026, hemos visto a gente sin gafas de protección y hasta negando que se puedan sufrir daños.

El miércoles 12 de julio de 2026 será recordado por el eclipse total que miles disfrutaron en España, muchos siguiendo recomendaciones de salud. A pesar de los esfuerzos de expertos y medios de comunicación para informar sobre la seguridad al observar el eclipse, algunas personas ignoraron las advertencias y usaron métodos inadecuados como gafas de sol normales o tapas de cacerola. La insistencia en usar gafas homologadas fue constante, pero no todos escucharon. Hubo quienes minimizaron los riesgos, comparando las precauciones con teorías conspiranoicas. Sin embargo, quienes siguieron las recomendaciones disfrutaron de las impresionantes imágenes del evento.

El miércoles 12 de julio de 2026 pasará a la historia por las miles de personas que pudieron disfrutar en España del eclipse total. Muchas lo hicieron siguiendo las recomendaciones de salud. Otros, los más irresponsables y hasta negacionistas, han pasado de toda protección.

Tanto expertos como medios de comunicación nos hemos volcado durante semanas en informar de cómo había que ver con seguridad este eclipse total. Semanas, día tras día, hasta ser cansinos, hemos pedido no mirar al eclipse sin usar unas gafas homologadas y, pese a ello, hemos visto de todo. De personas con gafas de sol normales, de esquí o fabricadas como una manualidad, hasta individuos que han apostado por verlo a través de un cristal.

"Si van a observar mañana el eclipse, asegúrense de que sus gafas están homologadas". Esta es una de las frases que más hemos dicho en los informativos de laSexta. "Queremos insistir una vez más, no se puede ver de cualquier manera".

Pero no hay más sordo que quien no quiere escuchar y, por ello, hemos visto a gente usando como gafas de protección una tapa de una cacerola. No es una broma. Se puede ver perfectamente en el vídeo que acompaña esta información.

Un día en el que los departamentos propios de innovación y desarrollo no pararon de funcionar para inventarse supuestas barreras contra los daños del eclipse. Barreras que, si no son uno de los modelos homologados de gafas, no sirven para nada.

Gafas para la nieve, botellas de cristal y hasta un casco hecho con una bombona de butano: los irresponsables ante el eclipse

"Gafas no hay, nos hemos traído las de la sierra, que son más económicas. Algo nuevo que vamos a probar ahora: gafas de nieve, se ve de lujo, os lo aconsejo", decía un joven muy irresponsable en Granada.

Porque todavía quedan personas que se atreven a decir que "de toda la vida, los eclipses se han podido ver sin gafas". Aunque si hablamos de irresponsabilidades, hay que dar una mención especial a los creadores de teorías conspiranoicas en pandemia que han vuelto a producirse. "Mi padre me decía que él lo veía a través de una botella de cristal. Realmente es otro cuento chino como la mascarilla, que nunca ha hecho falta", ha dicho uno de ellos en redes sociales.

Opiniones expertas en desinformar en un día histórico que, si han seguido las recomendaciones, lo recordarán solo por las increíbles y bellas imágenes de la luna tapando el sol.

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