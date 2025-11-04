Dos modelos chinos y un americano, los híbridos enchufables más vendidos en España durante el mes de octubre

El MG HS PHEV, de la marca china MG, ha alcanzado por tercer mes consecutivo ser el modelo más vendido en el mercado de híbridos enchufables en el país, tras haber comercializado 1.044 modelos en el mes de octubre (casi ocho veces más en términos interanuales), que le han permitido alcanzar un 8,3% de cuota de mercado en este tipo de vehículo.

MG HS | MG

De la misma manera, el Ford Kuga ha sorprendido consiguiendo el segundo lugar en octubre con la venta de 824 unidades, tras lograr un crecimiento de más del doble sobre octubre de 2024.

Ford Kuga Black Package | Ford

Por su parte, BYD mantiene al Seal U entre los tres vehículos más populares dentro del mercado híbrido enchufable con 792 nuevas entregas y un crecimiento de más del doble.

BYD Seal U | BYD

El Mercedes Clase GLC, con 774 entregas, ha terminado en cuarto lugar; el Toyota C-HR en quinto lugar con 697 ventas; el Jaecoo 7 en sexto puesto con 638 unidades; el Omoda 9 en séptima posición con 563 operaciones y el Volkswagen Tiguan fue octavo más solicitado con 483 comercializaciones.

El 'top 10' del mes de octubre ha dejado la presencia de dos modelos fabricados en España, con el Cupra Formentor como el noveno modelo más demandado en el mes con 438 ventas y el Ebro S700 que cierra la clasifiación con 381 matriculaciones dentro del mercado PHEV.

El BYD Seal U DM-i se mantiene líder entre los híbridos enchufables

En lo que se refiere al acumulado de ventas de híbridos enchufables entre enero y octubre, el BYDSeal U DM-i se mantiene en primera posición con 7.554 unidades, seguido muy de cerca del Toyota C-HR, que lleva registradas 7.361 matriculaciones y tras su gran rendimiento en agosto, septiembre y octubre, el MG HS PHEV se acomoda en tercer lugar con 6.889 entregas.

Los buenos datos del mes hacen al Kuga asentarse en el cuarto lugar con 5.665 ventas por delante del Mercedes Clase GLC, con 5.078 matriculaciones hasta la fecha.

Por último, completan el 'top 10' de modelos enchufables el Jaecoo 7, con 4.929 ventas en su primer año comercializándose en España; el RAV 4 de Toyota, con 4.322 unidades; el Cupra Formentor, con 3.301 comercializaciones que hacen al modelo 'español' ser el único vehículo fabricado en territorio nacional en estar en esta lista; el Hyundai Tucson, con 2.817 matriculaciones, y el Tiguan de Volkswagen que ha cerrado 2.744 ventas hasta el momento.