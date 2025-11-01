Español, híbrido enchufable, y por menos de 20.000 euros para dinamitar el precio de los SUV en España

¿Te imaginas un SUV híbrido, con 204 CV, ensamblado en España, por menos de 20.000 euros? Pues no lo imagines porque existe, al menos, hasta el 30 de noviembre de 2025. EBRO lanza una jugosa oferta para el S400 HEV Premium, que lo hace muy, muy interesante.

EBRO no es una marca nueva, ni mucho menos. Es uno de esos nombres míticos en la historia del motor en España que regresa con mucha fuerza y con un catálogo que ni siquiera se pudo imaginar en sus viejos tiempos. Ya no fabrican camiones ni vehículos de carga, ahora fabricar SUV que, según parece, han tenido una buena acogida.

Su lanzamiento más reciente es el EBRO S400, un pequeño SUV que busca “atacar” al segmento más competitivo de Europa con una propuesta interesante. Básicamente, podríamos decir que es un EBRO S700 más pequeño, pues, a simple vista, se parecen bastante.

Dicha definición no es precisamente mala, más bien lo contrario. El S700 es un coche que ya ha demostrado que merece la pena incluso para alguna escapada que otra por caminos de tierra. No obstante, el EBRO S400 va un poco más allá y ahora, para colmo, presume de ofertón.

EBRO S400 | EBRO

Menos de 20.000 euros y 204 CV

EBRO acaba de poner en las tiendas el S400 Premium, una versión muy equipada del modelo, que se anuncia con una promoción muy interesante. Concretamente, anuncia el EBRO S400 Premium por 19.990 euros, un precio de derribo que pone patas arriba el segmento. Pero, ojo, es una promoción y solo estará activa hasta el 30 de noviembre de 2025. Un serio rival para ¿Cómo elegir entre los 3 SUV baratos que triunfan en España? MG ZS vs Ebro S400 vs Seat Arona.

Una tarifa que convierte al modelo español en un coche a tener en cuenta, sobre todo cuando el equipamiento es tan completo como el que anuncia: doble pantalla de 12,3 pulgadas –una para instrumentación y otra para multimedia–, Apple CarPlay, Android Auto, asistente de voz inteligente, climatizador bizona con filtro PM0.3, faros full LED automáticos, llave inteligente, sensores de aparcamiento, luces y limpiaparabrisas, volante multifunción, 24 sistemas ADAS…

No falta de nada, pero lo mejor de todo es que luce la etiqueta ECO de la DGT, pues bajo el capó esconde un grupo motor híbrido con 204 CV cuyo consumo apenas supera los cinco litros cada 100 kilómetros.

El EBRO S400 HEV Premium ya está disponible en la red oficial de la marca con un precio, hasta el 30 de noviembre de 2025, de 19.990 euros. Para aprovechar la promoción, eso sí, hay que financiar.