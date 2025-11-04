Pasar sin problemas la ITV por unos euros: El sencillo aditivo para coches diésel y gasolina

La ITV, es siempre un momento crítico para todos los conductores. A medida que el coche va cumpliendo años, la incertidumbre crece, especialmente en lo que respecta a la prueba de gases. Una buena forma de prepararse y aumentar las posibilidades de pasar a la primera es hacer una revisión y, sobre todo, un tratamiento preventivo.

Dentro de este campo, existen varias marcas que están vendiendo una serie de kits preparados para poner a punto el motor. Una de las más populares es Motul, que ofrece un kit para mejorar el rendimiento y reducir las emisiones, tanto para coches de gasolina como para diésel.

Se llama Kit PreITV, y es una solución sencilla y económica que puedes aplicar tú mismo para darle una limpieza interna profunda antes de la inspección. Se compone de dos botes de aditivos, cada uno con una función específica pero complementaria, que trabajan juntos para devolverle al motor parte de la agilidad que ha perdido con el paso de los kilómetros.

Cambiar aceite del motor lubricante mitos | Agencia

Limpia tu motor

Con el uso, y especialmente si haces muchos trayectos cortos por ciudad, los inyectores del motor se van ensuciando y obstruyendo con carbonilla y otros residuos. Esto hace que el combustible no se pulverice correctamente en la cámara de combustión, lo que se traduce en una pérdida de potencia, un aumento del consumo y, lo que más nos preocupa de cara a la ITV, un incremento de las emisiones contaminantes.

Este tipo de aditivos actúan como un disolvente que limpia a fondo todo el sistema de alimentación, desde el depósito y los conductos hasta la punta de los inyectores, eliminando esos depósitos y restaurando la pulverización óptima del combustible.