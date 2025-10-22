Tras el ZS y el HS, MG prepara otro SUV dispuesto a comerse el mercado que se ha filtrado inesperadamente por un test EuroNCAP

El nuevo MG S6 EV se ha presentado antes de tiempo y de una de las formas más curiosas que hemos podido ver en los últimos años: en los test de Euro NCAP. MG y la organización especializada en seguridad, han tenido un pequeño descuido durante las pruebas y han dejado escapar las imágenes del coche.

Los fabricantes de automóviles, por lo general, esconden con mucho celo sus novedades durante el desarrollo. Se trata de no dar pistas a los rivales sobre lo que tienen entre manos para pillarles por sorpresa, pero en el mundo del automóvil, esconder cosas no es fácil y menos todavía en la era de Internet. Cualquiera con un teléfono móvil conectado a la red acaba con todo secretismo.

Durante el desarrollo y la posterior preparación para su presentación, hay mucha tensión, cualquier descuido puede mandar todo al garete, como ocurre con las sesiones de fotos, que a veces se filtran, los catálogos o informes que se envían a los distribuidores y ese tipo de cosas. No obstante, ahora también hay que tener cuidado con otras cosas: los test de impacto.

MG S6 | MG

¿Error de Euro NCAP o acción de marketing?

Todos los coches que se venden en Europa, o casi todos, pasan por las pruebas de Euro NCAP, una organización que revisa y puntúa la seguridad de los automóviles. Todas sus pruebas y sus informes se pueden ver en su portal online y en su canal de Youtube, sitios donde se ha podido ver un coche que no debería haberse publicado: el MG S6 EV.

¿Descuido de Euro NCAP o la publicación de los datos ha sido permitida por la marca? Podría ser un interesante tema de debate, pero la cuestión es que se han publicado muchos datos con respecto al modelo, así como algunas fotografías que permiten conocer su aspecto. Es cierto que Euro NCAP publica las fotografías justas, pero el tema gira en torno a una cosa: el coche no se ha presentado oficialmente.

MG no ha mostrado oficialmente el coche, así que Euro NCAP podría haber metido la pata. También cabe la posibilidad de que todo sea pactado y que MG estuviera al tanto de la publicación e incluso que fuera la propia marca quien haya incentivado la filtración –a veces se hace para generar expectativas y conocer la reacción del público–.

MG S6 | MG

Poco se puede contar del MG S6 EV

Las publicaciones de Euro NCAP muestran algunos detalles, pero son datos algo limitados. Por ejemplo, se puede ver que el peso es de 1.908 kilos, y que la potencia se enviará a un solo eje. No se dice nada del motor, pero revisas como la británica Autocar, barajan la idea de que monte el mismo motor del MG S5 a la venta actualmente, lo que llevaría a tener 228 CV y a completar el 0 a 100 kilómetros/hora en 6,3 segundos.

No hay datos de batería ni de autonomía, pero algunos rivales directos como el Nissan Ariya superan los 480 kilómetros; no puede quedarse muy lejos de esta cifra o llegaría al mercado en inferioridad.

Con respecto a las pruebas de Euro NCAP, el MG S6 EV logró la máxima calificación: cinco estrellas, una buena noticia a la que dar publicidad, por otro lado.