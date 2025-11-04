SUV compacto italiano que llega con interiores en Alcantara y un as bajo la manga tanto en híbrido como en eléctrico

El Alfa Romeo Junior Sport Speciale es la última apuesta de la mítica firma italiana. Una versión que presume de detalles estéticos específicos, de equipamiento y de poder combinarse con motores híbridos y eléctricos, lo que conlleva lucir la etiqueta ECO o bien, la etiqueta CERO.

Cuando se presentó el Alfa Romeo Junior lo hizo con polémica. Por un lado, era un modelo de Alfa Romeo, pero con muchas cosas en común con el Jeep Avenger y el FIAT 600. Un detalle que no gustó a los puristas y que fue criticado en su momento. Por otro lado, se presentó como Alfa Romeo Milano, pero el gobierno de Italia impidió el uso de dicha denominación –claramente italiana, en relación con la ciudad de Milán– porque el coche no se fabricaba en Italia.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale | Alfa Romeo

Fueron detalles que afearon un poco la puesta en escena de un coche que, a simple vista, destaca por su diseño y por su talante deportivo. Pero más allá de eso, es un coche con el que Alfa espera recuperar algo de terreno y lograr un despegue comercial que no llegó con el Alfa Romeo Tonale y que tampoco acaba de llegar con el Junior.

Una fuerte personalidad y detalles exclusivos

El Alfa Romeo Junior Sport Speciale busca llamar la atención de nuevos compradores con diferentes detalles que potencian la ya de por sí marcada personalidad del modelo. Además, supone la retirada del catálogo del Alfa Junior Intensa.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale | Alfa Romeo

Los detalles específicos de esta versión son muy acertados. De primeras, monta la calandra convencional –con la firma de la marca– en lugar de la calandra con forma del logotipo. Se añaden a la carrocería detalles en negro brillante e inserciones plateadas en las taloneras y en los paragolpes. Las llantas son de 18 pulgadas en acabado bitono –modelo Fori– y se añade el emblema “Sport Speciale”.

También hay detalles para el habitáculo, por supuesto. Los asientos de diseño deportivo están calefactados y tapizados con una combinación de Alcantara y tela. El volante también tiene un tapizado con Alcantara, solo que cambia la tela por cuero. De hecho, la Alcantara se extiende por el túnel central, los paneles de las puertas y parte del salpicadero.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale | Alfa Romeo

El Alfa Junior Sport Speciale se puede solicitar con motor eléctrico

Una de las cosas que destacó cuando se presentó por primera vez el B SUV italiano, era la posibilidad de pedir una versión totalmente eléctrica. Esa versión eléctrica, con 156 CV, también se puede combinar con la nueva versión Sport Speciale, al igual que la variante híbrida de 145 CV. Para rematar la oferta del Alfa Junior Sport Speciale, se añade la opción de tracción total, denominada Q4.