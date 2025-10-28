¿Orgullo español o un rebadge chino con Etiqueta CERO? Así es la nueva Santana Motors

La puesta en escena del Santana 400 en dos versiones, supone el regreso de otra firma española con solera. Tal y como ocurrió con EBRO, Santana vuelve al lugar que la vio nacer, y lo hace con ayuda de una marca china. Si no fuera por las marcas chinas, muchas otras firmas míticas seguirían desaparecidas, incluso en el mundo de la moto, donde también se han puesto al mando de diferentes compañías.

Llevamos meses pendientes de lo que ocurre con Santana Motors, una firma española afincada en Andalucía, que antaño fabricó modelos todoterreno de Land Rover y de Suzuki. Ahora, hará lo propio con un modelo chino, la pick-up Zengzhou ZZ9, un modelo que también se vende como Nissan Frontier Pro.

Santana 400 | Santana

Es decir, Santana mantiene su forma de trabajar, adoptando modelos de terceros para fabricarlos y venderlos en España. La marca dice que el modelo combina tradición, tecnología y espíritu off road, aunque la tradición cuesta un poco encontrarla.

Santana 400 PHEV y Santana 400D, dos opciones muy distintas

La gama del Santana 400 contará con dos opciones bien diferenciadas. Una de ella contará con un motor turbodiésel, seguramente la que más ventas acumule, ya que, aunque no hay precios, será la más barata. Básicamente, porque la otra opción disponible será híbrida enchufable, con el sobrecoste que ello conllevará.

Santana 400 | Santana

Así, la Santana 400D montará un motor de 2,3 litros de 190 CV y 500 Nm de par, se podrá combinar con un cambio manual y otro automático, tendrá diferencial delantero y central, bloqueo electrónico del diferencial trasero… Todo pensado para que sea imparable y con el consumo justo.

Por otro lado, la Santana 400 PHEV es otro cantar. Aquí ya se presume de 429 CV y 800 Nm de par, 120 kilómetros en modo eléctrico y un total de 1.000 kilómetros de autonomía.

Santana 400 | Santana

Fabricación en España

Santana Motors tendrá su centro neurálgico en Linares, Jaén, unas instalaciones que se están modernizando para volver a fabricar a pleno rendimiento. Se han firmado acuerdos con más de 30 concesionarios en España, Portugal, Andorra y Gibraltar y se estudia expansión a mercados clave como África.

Las cotas todoterreno son destacables. La altura libre al suelo es de 240 milímetros, en ángulo de ataque es de 31 grados, el ángulo de salida de 26 grados y el ángulo ventral de 39,5 grados. Puede remolcar hasta 3.200 litros, tiene 800 kilos de carga útil y la caja trasera tiene más de 1.100 litros de capacidad útil.