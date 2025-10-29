LLEGA PRONTO
BYD anuncia la llegada a Europa del Atto 2 híbrido enchufable en 2026
La marca asiática BYD lanzará a partir del primer trimestre de 2026 la versión híbrida enchufable en Europa del BYD Atto 2, convirtiéndose en el tercer modelo de la marca que tendrá esta tecnología.
El Atto 2 DM-i estará disponible en dos versiones, la "Active" y la "Boost", al igual que la versión 100% eléctrica, que tendrá distintas capacidades de batería, autonomía, potencia y prestaciones, que la firma no ha desvelado.
Con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, el Atto 2 DM-i podrá recorrer más de 1.000 km, "superando la autonomía de sus rivales, ya sea con tecnología híbrida, híbrida enchufable o con motor de combustión", especifica la compañía.
Incluye una parrilla delantera central más grande, elementos decorativos en la parte inferior del paragolpes delantero, la eliminación de las rejillas laterales en los guardabarros delanteros y un nuevo emblema en el portón trasero.
Sus precios en la versión eléctrica para España son de 29.990 euros y 31.990 euros para las ediciones 'Active' y 'Boost' al contado y sin ayudas de la marca y gubernamentales
