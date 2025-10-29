BYD anuncia la llegada a Europa del Atto 2 híbrido enchufable en 2026

El Atto 2 DM-i estará disponible en dos versiones, la "Active" y la "Boost", al igual que la versión 100% eléctrica, que tendrá distintas capacidades de batería, autonomía, potencia y prestaciones, que la firma no ha desvelado.

Con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, el Atto 2 DM-i podrá recorrer más de 1.000 km, "superando la autonomía de sus rivales, ya sea con tecnología híbrida, híbrida enchufable o con motor de combustión", especifica la compañía.

BYD Atto 2 | EP

Incluye una parrilla delantera central más grande, elementos decorativos en la parte inferior del paragolpes delantero, la eliminación de las rejillas laterales en los guardabarros delanteros y un nuevo emblema en el portón trasero.

Sus precios en la versión eléctrica para España son de 29.990 euros y 31.990 euros para las ediciones 'Active' y 'Boost' al contado y sin ayudas de la marca y gubernamentales