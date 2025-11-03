Llega el primer coche firmado por Netflix, y es una edición limitada

Todo el mundo sabe qué es “Stranger Things”, una de las series de más éxito de la historia de Netflix. Si no la has visto, al menos te suena. Tanta popularidad alcanzó que ha traspasado la pantalla con millones de ventas en merchandising y sus actores principales se convirtieron en grandes estrellas. Ahora, ha dado un paso más al inspirar el nuevo modelo de una conocida marca.

Stellantis y Netflix firmaron un acuerdo de colaboración para crear el Fiat Abarth Pulse “Stranger Things” justo cuando los fans esperan que la quinta y última temporada de la serie se estrene a finales de noviembre. El modelo tiene un toque oscuro y aires ochenteros como la propia producción que se estrenó en 2016.

Abarth Pulse Stranger Things | Abarth

Edición limitada, tan limitada que no llegaría a España

Solo se desarrollarán 511 ejemplares de esta versión del Abarth Pulse, y esa condición de edición limitada aumenta el precio de un coche que realmente no destaca en exceso en cuanto a prestaciones. Su motor de 1.3 litros turbo y cuatro cilindros entrega 185 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 7,6 segundos.

Dado el éxito de la serie y las pasiones que levanta, no es de extrañar que sus 511 unidades vuelven de entre las manos de Fiat en los únicos tres países del mundo donde se venderán, Brasil, México y Argentina. De hecho, el Abarth Pulse en cualquiera de sus versiones solo está disponible en Centroamérica y América del Sur. Ese es el motivo por el que no te suena para nada el nombre del vehículo, porque este SUV compacto no está disponible en nuestro país ni de la mano de Fiat, ni de la mano de Abarth, por supuesto.

Abarth Pulse Stranger Things | Abarth

Y es que en España tan solo es posible adquirir de Abarth los modelos 600 y 500, y tan solo en versión eléctrica además. Aunque también hay que decir que en Europa la marca Abarth está más reservada para vehículos premium y de altas prestaciones, mientras que en el sur de América la marca está más orientada al consumidor general.

El fin de una era

La vicepresidenta de marketing de Stellantis en América del Sur, Alessandra Souza, afirma que “Fiat se enorgullese de participar en momentos que definen generaciones, y Stranger Things es uno de esos marcos culturales”. El final de la serie supone casi un trauma para una generación que creció en los 80 y que encuentra en esta producción el ambiente y referencias de su infancia.

Abarth Pulse Stranger Things | Abarth

El Abarth Pulse “Stranger Things” se suma a una larga lista de colaboraciones entre el sector audiovisual y la industria del automóvil. Uno de los mejores ejemplos en la implicación de Volkswagen en la saga “Herbie”, aquel VW Beetle tan cariñoso. No nos podemos olvidar de la relación entre Aston Martin y la productora de James Bond, o que DeLorean Motor Company desarrollase uno de los coches más míticos de la historia de la gran pantalla, el DeLorean DMC-12 de “Regreso al Futuro”. Y entre las alianzas más recientes destaca el trabajo conjunto de Mercedes-Benz y Disney para diseñar el Mercedes-Benz VISION AVTR para la película “Avatar: El sentido del agua”.