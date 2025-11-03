Atento: está a punto de llegar el mejor mes para comprar un coche

Cada año es más prematuro que los bombones y polvorones conquisten los supermercados, que se instalen adornos en las calles, y que los anuncios de juguetes y colonias domen la publicidad televisiva. Toda esa parafernalia no solo avisa de la cuenta atrás para el final del año, sino también para la llegada del mejor mes para comprar un coche.

Los concesionarios firman con los fabricantes unos objetivos de ventas anuales que incluyen ciertas cláusulas como sanciones o bonus en caso de alcanzar, o no, esas metas. El último día para cerrar esos objetivos es el 31 de diciembre. Por eso, los concesionarios que no los han logrado aprietan durante el último mes del año con buenas ofertas que ayuden a cumplir los compromisos con las marcas.

Lo último que puedes comprar en una gran superficie dedicada a la electrónica es...un coche eléctrico | Mediamarkt

Rápida devaluación

De ahí que durante el mes de diciembre sea más fácil pasar por delante de un concesionario y, de repente, encontrarse un descuento que incentive a hacer un regalo de cuatro ruedas. Todos hemos visto algún coche envuelto en un lacito esperando a ser desempaquetado a la mañana siguiente.

Eso sí, comprar un coche en diciembre tiene su contraprestación. La edad de todos los coches cambia el 1 de enero. Ese día envejecen y pierden valor de mercado. Por lo tanto, al adquirir un vehículo en el último mes del año hay que ser consciente de que en breve se devaluará. Claro que para el ciudadanos de a pie que no ve el coche como una inversión sino como un bien para uso diario a largo plazo, esta desvalorización no es algo que le preocupe demasiado.

Comprar coche | Freepik

Renovación del modelo

Ahora bien, puede existir un combo que duplique las ofertas aplicadas a un coche. Cuando la nueva versión de un modelo está a punto de llegar a los concesionarios, estos puntos de venta tienen que sacarse de encima cuanto antes las unidades de la última versión. De ahí que les apliquen un importante descuento.

Y como enero es un mes en el que todas las empresas, incluidas las del automóvil, presentan renovaciones de sus productos y servicios, es probable que un concesionario aplique al mismo coche un descuento para forzar los objetivos de venta, y otro descuento porque el modelo será renovado próximamente. El precio terminará siendo una ganga para el comprador.

Así que, si entre sus planes está renovar su coche o sorprender a alguien con un gran regalo, esté atento a los concesionarios durante el mes de diciembre. No hay otro periodo del año mejor para comprar un vehículo. Además, empezar el año con la carrocería intacta y olor a tapicería nueva da muchísimo placer.