La multa que nadie entiende: ¿Legalidad o cabreo? Lo que dice la ley si aparcas una moto en un hueco para coches

¿Te ha pasado alguna vez? Das una, dos, hasta tres vueltas a la manzana en busca de un hueco y así, de golpe, te das cuenta de que una moto ocupa una plaza para un coche. ¿Por qué no aparca como todos en la acera? Qué busque otro sitio, con lo pequeñas que son pueden quedarse en cualquier lado, ¿verdad?

Pues bien, realmente, si no hay un espacio reservado para motos y la acera no tiene, al menos, tres metros de ancho, esa moto en un “hueco de coche”, está perfectamente estacionada y no tiene necesidad de aparcar en otro lugar. Lo dice claramente la normativa, aunque en esta ocasión no es la DGT, sino la normativa de cada municipio.

Generalmente, una motocicleta puede aparcar sin problemas en una plaza “para coche”, siempre que no haya plazas específicas para ellas o si esas plazas están ocupadas. Lo de aparcar en las aceras, digamos, es una situación que se permite en según qué aceras, para facilitar el estacionamiento y potencia el uso de la motocicleta, siempre más interesante en ciudad que cualquier coche.

¿Qué dice exactamente la normativa?

Las motos, como los coches, tienen que aparcar en los espacios habilitados para ello. El caso es que las motos no son tan numerosas como los coches y además, su pequeño tamaño permite otras pequeñas libertades que facilitan la vida de todos. Cosas como el poder aparcar en las aceras, pero hay que tener en cuenta la normativa de cada municipio.

Primero: la moto puede aparcar en las aceras, siempre que dicha acera tenga más de tres metros de ancho y siempre situada cerca del bordillo. Tampoco se puede bloquear un paso de peatones –lógicamente– ni entorpecer el paso de personas por la acera, así como respetar el mobiliario urbano.

No obstante, si hay zona especial para que aparquen las motos, es obligatorio usarla si o sí. De hecho, hay ayuntamientos que obligan a usar esos estacionamientos y no permiten el estacionamiento en las aceras.

Y esto nos lleva al estacionamiento en los huecos “para coches”. Se puede estacionar en un hueco para coches, siempre que no podamos usar cualquiera de las anteriores opciones. Nadie puede decirnos nada y nadie puede mover la moto bajo ningún concepto.

¿Pueden multar por aparcar la moto en un hueco de coche?

Aun así, es importante consultar la normativa de nuestra localidad, ya que hay cosas que podrían cambiar de un lugar a otro. Recordar que el desconocimiento de la norma, no exime de su cumplimiento.

Incumplir la normativa conlleva, obviamente, una multa. Esta puede variar desde los 30 hasta los 200 euros. Aparcar una moto en un hueco de coche, cuando hay espacios especiales para moto, suelen ser multadas con importes bajos, pero si entorpecemos un paso de cebra o provoca una importante molestia, se la podría llevar la grúa y habría que sumar el coste que ello conlleva a la multa.