Los Carabinieri más rápidos de la historia con la misión más importante

En la Comandancia General de los Carabinieri en Roma se han se ha celebrado la ceremonia de presentación de los nuevos coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre: Maserati MCPURA y Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ambos con uniforme institucional.

Maserati MC Pura 'uniformado' para los Carabinieri | STELLANTIS

Ambos coches han sido equipados con elementos especiales para el transporte rápido y seguro de órganos y sangre, lo que garantiza la máxima eficiencia en misiones médicas.

Maserati MC Pura 'uniformado' para los Carabinieri | STELLANTIS

El primero es un coupé de altas prestaciones con motor Nettuno V6 biturbo de 630 CV con tecnología patentada de precámara, equipado con un monocasco de fibra de carbono y diseñado para garantizar velocidad y estabilidad incluso en las condiciones más exigentes, con soluciones tecnológicas de última generación.

Entrega de un Maserati MC Pura y un Alfa Romeo Quadrifoglio Verde a los Carabinieri | STELLANTIS

El segundo se distingue por el legendario Quadrifoglio Verde, el símbolo del ADN de Alfa Romeo. Tiene un motor V6 biturbo de 520 CV combinado con un diferencial mecánico autoblocante, tracción trasera, suspensión deportiva y equipo de seguridad dedicado a las necesidades operativas.

M;aserati MC Pura y Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde 'uniformados' para los Carabinieri | STELLANTIS

La iniciativa confirma la colaboración estratégica entre Stellantis y los Carabinieri, destinada a garantizar vehículos tecnológicamente avanzados para misiones delicadas y de vital importancia.

Maserati MC Pura uniformado para los Carabinieri | STELLANTIS

Es la primera vez que los Carabinieri utilizan un Maserati, aunque la asociación entre Alfa Romeo y los Carabinieri es histórica, ya que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial; el primer Alfa Romeo de la fuerza fue el M "Matta" de 1900 en 1951. Un año después, el sedán de 1900 se convirtió en el primer "Gazzella", que significa respuesta de emergencia en la lengua vernácula de los Carabinieri.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde uniformado para los Carabinieri | STELLANTIS

Su descendiente directo fue el Giulia de la década de 1960, utilizado de 1963 a 1968. Desde entonces, el vínculo entre los Carabinieri y Alfa Romeo ha continuado a lo largo de los años, con el Alfetta, 90, 75, 155, 156 y 159 y hasta el Giulia Quadrifoglio.

alfa-romero-giulia-carabinieri-2016-08 | Centímetros Cúbicos

Agradeciendo al Chief Executive Officer y a los demás ejecutivos presentes, el Comandante General, General C.A. Salvatore Luongo, destacó que "la fiabilidad operativa de estos vehículos es una herramienta vital para salvar vidas. Y cuando hablamos de salvar vidas, nos referimos a la misión más alta que una institución puede perseguir y al servicio más noble que uno puede ofrecer a su comunidad".

Un coche de los carabinieri | Agencias

“Estamos orgullosos de proporcionar a los Carabinieri dos coches que representan lo mejor de la tecnología y el diseño italianos", afirmó el CEO de Stellantis, Antonio Filosa. "El Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio y el Maserati MCPURA no son solo símbolos de rendimiento y estilo, sino herramientas concretas para garantizar la velocidad y la seguridad en misiones de vital importancia. Esta colaboración atestigua nuestro compromiso de combinar la excelencia automovilística y la responsabilidad social”.