Los detalles Sigue en directo online el debate entre Ada Colau, candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, y Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP por Cataluña.

Este martes, la candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP por Cataluña, Xavier García Albiol, debaten sobre vivienda en laSexta en un cara a cara moderado por Ana Pastor.

Sigue en laSexta y laSexta.com un debate en el que Ada Colau y Xavier García Albiol confrontarán y explicarán sus propuestas y las de sus correspondientes partidos para las elecciones generales. La vivienda será el tema central del choque. Ana Pastor planteará preguntas y moderará la conversación.

El cara a cara tiene lugar cinco días antes de la llamada a las urnas. Así, laSexta continúa con su programación especial para la cita electoral, siendo la cadena de los debates y manteniéndose fiel a su compromiso de informar.

Una campaña electoral no se entiende solo a través de mítines y entrevistas, sino también a través de la confrontación de ideas cara a cara, con preguntas y con datos en laSexta, manteniendo su compromiso con un debate útil para los ciudadanos.

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