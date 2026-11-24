Los detalles Tras el incidente, Jon Echeverría ha reivindicado ante los medios de comunicación que "los ciudadanos tienen derecho a escucharnos y es vergonzoso que no podamos hacer campaña en condiciones".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverría, fueron increpados durante un acto de campaña en Andoain, donde la Ertzaintza había desplegado un dispositivo de seguridad. Este incidente es el tercero en Gipuzkoa, tras episodios similares el 17 de noviembre, cuando Alberto Núñez Feijóo fue abucheado en Eibar y Echeverría atacado en Hernani. En Andoain, manifestantes gritaron consignas contra el PP, a lo que Echeverría respondió calificándolos de fascistas. Tras el incidente, Echeverría destacó el derecho a hacer campaña sin violencia y agradeció la intervención de la Ertzaintza.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el cabeza de lista por Guipúzcoa, Jon Echeverría, han sido increpados este martes en el acto da campaña que han protagonizado en Andoain para pedir el voto de cara a las elecciones generales de este 29 de noviembre, alrededor del cual la Ertzaintza había establecido un dispositivo de Seguridad.

Se trata de la tercera ocasión en la que la comitiva electoral del PP es víctima de este tipo de incidentes en Gipuzkoa, después de que el pasado 17 de noviembre el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, fuera abucheado e increpado durante el mitin que celebró en Eibar para arropar al candidato Jon Echeverria, quien había sido atacado unos días antes por radicales que le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani.

Este martes en Andoain, los manifestantes han hostigado a los miembros del PP a lo largo de todo el acto con gritos como: 'Kanpora' (Fuera), 'Alde hemendik' (Marcharos de aquí) e insultos como fascistas, a los que Echeverría ha respondido en euskera y castellano: "Zuek zarete faxistak" "Vosotros sois los fascistas", mientras eran protegidos por un dispositivo de seguridad establecido por la Ertzaintza.

Tras el incidente, Jon Echeverría ha reivindicado ante los medios de comunicación que "los ciudadanos tienen derecho a escucharnos y es vergonzoso que no podamos hacer campaña en condiciones".

"La Ertzaintza ha impedido que nos agredan como en Hernani, y no os quepa ninguna duda de que son los mismos", ha afirmado el número uno del PP por Guipúzcoa para concluir.

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