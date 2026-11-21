Los detalles laSexta ha hablado un grupo de jóvenes que votará por primera vez en estos comicios y han explicado a través de qué canales se están informado y qué temas les preocupan.

En las próximas elecciones generales, muchos jóvenes votarán por primera vez. laSexta ha conversado con algunos de ellos para conocer sus decisiones de voto, los canales de información que utilizan y las preocupaciones que tienen. Rocío, de 18 años, aún no ha decidido su voto y prefiere informarse bien antes de tomar una decisión, utilizando principalmente las redes sociales, aunque con escepticismo. Ángela sigue la campaña a través de TikTok y Twitter. La vivienda, la educación y los derechos sociales son temas clave para ellos. Esta generación, marcada por la crisis financiera y la pandemia, muestra escepticismo hacia los partidos políticos y algunos, como Alonso, optan por no votar como señal de descontento.

Como siempre cada vez que hay unos comicios, muchos jóvenes votarán por primera vez en unas elecciones generales. laSexta ha hablado con algunos de ellos para conocer si ya han decidido su primer voto, a través de qué canales se están informado y qué temas les preocupan a una generación que llega hasta el 2008.

Por ejemplo, Rocío tiene 18 años y todavía no ha decidido a quién va a votar: "Prefiero informarme y hacer un voto pensado que votar al primero que piense influenciada por amigos y familia".

La política le llega, como a casi toda esta generación, a través de redes sociales. Aunque no se fía del todo: "Prefiero ver una persona que me cuente las cosas que animaciones hechas con IA".

Por su parte, Ángela, que no pudo votar por muy poco en las elecciones de 2023, sigue esta campaña a través de los videos: "En Tik Tok me llegan clips del Congreso o los debates. En Twitter declaraciones escritas".

"El votante de ahora es el votante del algoritmo. Es un votante que no elige lo que ve. No busca la política la política le encuentra a él", comenta Irene Martín, profesora de Ciencias Políticas en la UAM.

Uno de los temas que también preocupa a los jóvenes, cómo no, es la vivienda. Muchos tienen que buscar pisos de alquiler y están preocupados por los precios que tienen que afrontar.

No será la única preocupación que pese en el primer voto de sus vidas: la educación, las guerras en el mundo o los derechos sociales también están encima de la mesa.

Ellos nacieron durante la crisis financiera y su adolescencia estuvo definida por una pandemia. Es la generación de la incertidumbre. "Son bastante descreídos de los partidos políticos. La polarización la rechazan, pero no conocen otra cosa", afirma Irene Martín. Y alguno, como Alonso, decide no votar: "Represento a muchos cuando hablo de apatía política. Vamos a demostrar descontento y que lo vean los de arriba".

Serán jóvenes, pero ya tienen criterio propio y ahora les toca decidir qué hacer con él.

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