El exministro socialista defiende el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez y advierte del riesgo de que PP y Vox lleguen al Gobierno. Además, respalda a Zapatero por el caso de las joyas: "Pongo la mano en el fuego".

Miguel Sebastián, ex ministro socialista, critica a Felipe González por su enfoque negativo hacia Pedro Sánchez y el actual gobierno, sugiriendo que González no percibe el riesgo de que la extrema derecha pueda retroceder en derechos y políticas sociales. Sebastián, defensor de Sánchez, advierte sobre el impacto económico negativo que podría tener una coalición PP-Vox, señalando que estas formaciones comparten un mensaje similar. Explica que el manifiesto de apoyo a Sánchez, firmado por ex ministros socialistas, no incluye a algunos por razones legales o fallecimiento. Defiende la integridad de José Luis Rodríguez Zapatero frente a acusaciones sobre joyas, asegurando que el expresidente desconocía su existencia y que, de haberlo sabido, las habría devuelto.

"Creo que Felipe González sufre, por lo menos, de miopía, al fijarse solo en cosas que no le gustan de Sánchez o del Gobierno y no fijarse en lo que es esencial". Así ha reaccionado Miguel Sebastián, profesor de Economía de la Universidad Complutense y exministro socialista a un Felipe González, primer presidente del Gobierno del PSOE, que segura que votará en blanco y que es "una persona seria, no como otros".

Sebastián que ha firmado el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez y es exministro de Industria y Turismo se conecta este lunes en directo Más Vale Tarde para hablar de algunos asuntos que atañen al PSOE actual. Reacciona así las últimas declaraciones de Felipe González o el caso de la joyas que atañe a José Luís Rodríguez Zapatero, ambos expresidentes socialistas.

"Nos estamos jugando mucho en estas elecciones, no son unas elecciones más", declara, en alusión a González, pero también al manifiesto. Según el economista, el que fue presidente en 1982 no está leyendo que "tenemos un riesgo muy alto de que entre a gobernar la extrema derecha" y, por tanto, "de ir marcha atrás en muchos derechos, en memoria democrática, en políticas sociales".

Además, como economista, añade: "Lo que propone el tándem PP-Vox creo que va a ser muy perjudicial para la economía". Respecto a esto, Sebastián asume que ambas formaciones irán juntas si tienen posibilidad, ya que "en muchos casos son indistinguibles. "Feijoo ha asumido prácticamente la totalidad del mensaje que está lanzando Vox"

Quién firma y quién no el manifiesto

"Aquí hay dos manifiestos: uno de ex ministros de Felipe Gonzáles y otro de Zapatero", explica Sebastián sobre el manifiesto de emitido por exministros socialistas a Sánchez. En este punto, lamenta que muchos no han podido firmar, ya sea por impedimento legal o porque han fallecido.

"No olvidemos que han fallecido cinco ex ministros de Zapatero", lamenta. En cuanto a impedimentos legales, pone el ejemplo de Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; o Cristina Garmendia, presidenta de Cecotec. Zapatero no firma manifiestos, dice, por ser expresidente. Sin embargo, Sebastián asegura que lo ha leído y "lo apoya totalmente".

Preguntado por cómo fue el proceso de redactar el texto, Sebastián responde que era algo que estaban pensando en un grupo de exministros de Zapatero y que quisieron extender a los de González, tras las polémicas declaraciones del expresidente. Sin embargo, asegura que él no ha sido el precursor de nada. "Yo soy el currito", bromea.

"Pongo la mano en el fuego por Zapatero"

"Pongo la mano totalmente en el fuego por Zapatero, creo que es una persona íntegra y honrada", dice Sebastián en favor del e presidente. Además, opina que el hecho de que esté recibiendo una campaña de ataques por las joyas encontradas en una caja fuerte podría venir de que, en 2023, Zapatero fue una pieza clave en la campaña del PSOE.

"Yo creo que se ha aclarado suficientemente", declara. Y añade que "estamos juzgando con unas leyes de hoy algo que ocurrió hace 20 años", refiriéndose a que "lo habitual era que los regalos no se dejaran en los ministerios".

"Estoy totalmente convencido de que Zapatero no sabía de la existencia de esa joyas", declara, asegurando que sabe que "no es fácil de creer". "Sé, porque le conozco, que si hubiera sabido de la existencia de esas joyas, la habría devuelto inmediatamente".

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