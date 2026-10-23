El regreso al pasado prometido por Vox y con el que Feijóo tendría que tragar para gobernar

¿Por qué es importante? Entre las promesas de los de Abascal se encuentran derogar la ley de eutanasia, retroceder en leyes contra la violencia de género y suprimir el Ministerio de Igualdad.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, aspira a llegar a la Moncloa, incluso si eso implica formar un gobierno de coalición con Vox, lo que conllevaría importantes concesiones. Un acuerdo con Vox podría incluir la derogación de leyes sobre igualdad, derechos reproductivos y eutanasia. Santiago Abascal, líder de Vox, ha expresado su intención de eliminar el "falso derecho al aborto" y derogar la legislación sobre eutanasia, argumentando que el Estado no debe decidir sobre la vida de las personas. Además, Vox propone suprimir el Ministerio de Igualdad y rechaza el marco legal que protege a las mujeres frente a la violencia machista, cuestionando la violencia de género como concepto legal. También se oponen al género autopercibido, defendiendo una visión biológica del sexo y prometiendo derogar la 'ley trans'.

El popular Alberto Núñez Feijóo ya se ve cara de presidente. Gane o no las elecciones, el líder de los azules ya dijo este jueves que quiere llegar a la Moncloa, aunque para ello deba hacer importantes cesiones y retrocesos en derechos para formar un Gobierno de coalición con Vox.

Un eventual acuerdo entre ambas formaciones supondría poner sobre la mesa las propuestas de la formación de Santiago Abascal, que incluyen derogaciones en materias de igualdad, derechos reproductivos y eutanasia, entre otros asuntos. Y esto también se materializaría en la instituciones, ya que otra promesa sería suprimir el Ministerio de Igualdad, un aro por el que Feijóo ya ha pasado.

La encrucijada de Vox con el aborto: "Eliminaremos ese falso derecho"

Punto 361 del programa de los de Abascal: "Eliminaremos el falso derecho al aborto". Lo pone en el programa y lo ha dicho numerosas veces el líder de extrema derecha en programas como 'El Hormiguero', donde dijo que esta práctica no debe ser libre porque "es acabar con una vida humana". "Hay mucha mujeres que dicen 'mi cuerpo es mío' (...), pero lo que llevan dentro no es su cuerpo", dijo.

Es por este motivo, que se han hecho propuestas y acciones como obligar a las embarazadas a escuchar los latidos del feto o que vean fotografías en cuatro dimensión, como si fuera una maqueta de que sería el futuro bebé. Esta norma, que ya se implantó en Castilla y León, trata de disuadir a las mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto.

Eutanasia, la propuesta de acabar con la "cultura de la muerte"

La formación de Abascal también propone derogar la legislación que regula la eutanasia en España. Sus dirigentes argumentan que el Estado no debe tener la potestad de acabar con la vida de una persona y vinculan la regulación de la muerte asistida con lo que denominan la "cultura de la muerte".

"No creo que el Estado deba tener la potestad para acabar con la vida de nadie", sostiene uno de sus argumentos contra esta práctica. Vox también defiende que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a garantizar los cuidados paliativos y a acompañar a las personas que sufren enfermedades graves.

La propuesta supondría revertir la legislación vigente, que reconoce bajo determinadas condiciones el derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir.

Suprimir el Ministerio de Igualdad, las políticas feministas y la ley trans

Feijóo se dice feminista, pero debería pasar por el aro de importantes retrocesos en materia de igualdad para llegar a presidente. Entre sus propuestas, Vox plantea suprimir el Ministerio de Igualdad y rechaza el marco legal y político que protege a las mujeres frente a las violencias machistas.

"Nos negamos a que a la violencia se le considere de género", ha afirmado el líder del partido en varias de sus intervenciones públicas. Sus dirigentes también han sostenido que "la violencia de género no existe", una posición que cuestiona la distinción legal entre la violencia machista y otras formas de violencia.

Como sustituto a las leyes contra la violencia de género, como la del 'Sólo sí es sí', la formación plantea medidas centradas en la protección de todas las víctimas de violencia, independientemente de su género. Esta postura contrasta con la legislación española, que contempla medidas específicas para combatir la violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas o exparejas en determinados contextos.

Vox también rechaza el concepto de género como una decisión del propio individuo y defiende que el género es una realidad biológica. Es por ello que ha prometido derogar la 'ley trans'. "Nosotros creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género autopercibido es un concepto ideológico", han expresado el representante de extrema derecha.

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