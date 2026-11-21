El profesor en CUNEF Universidad cree que el presidente del Gobierno "se contradice un poco con cuál es su propósito en estas elecciones": "No puede ser que él se presente como la persona que nos va a defender de Trump, de Netanyahu y de toda una internacional reaccionaria".

David Mejía, profesor en CUNEF Universidad, no cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repita su estrategia en el próximo debate. Así lo ha analizado en Al Rojo Vivo tras el polémico cara a cara del jefe del Ejecutivo y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El experto dice que es "evidente" que Sánchez "no va a repetir la estrategia de la pasividad en el próximo debate": "Es una excusa. Yo creo que se contradice un poco con cuál es su propósito en estas elecciones".

"No puede ser que él se presente como la persona que nos va a defender de Trump, de Netanyahu y de toda una internacional reaccionaria, pero que se quede callado ante un funcionario de la Xunta de Galicia porque es un poquito más incisivo. Lo que quieres es que sea capaz de defenderse", subraya.

Respecto al debate, incide en que "Feijóo ahí podría aprovechar la ocasión de captar al votante de centro": "Va a tener a sus dos lados dos contendientes que están marcando los dos polos. Sánchez está aglutinando todo el voto a su izquierda y por lo tanto también va a estar representando posiciones más extremas de las que suele tradicionalmente representar el PSOE".

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