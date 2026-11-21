¿Qué ha dicho?Ángel Antonio Herrera analiza en Al Rojo Vivo la posibilidad de que Pedro Sánchez pacte con Junts para formar Gobierno. El periodista cuestiona que el partido de Puigdemont pueda considerarse progresista y lo califica de ultraderecha.

Pedro Sánchez, en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero, ha abordado la posibilidad de pactar con Junts, a solo ocho días de las elecciones generales del 29N. El presidente del Gobierno, candidato a la reelección, afirmó que buscará votos "hasta debajo de las piedras" para formar un Gobierno de coalición progresista y evitar un gobierno del PP con Vox. Estas declaraciones han sorprendido a los expertos de Al Rojo Vivo, especialmente tras las críticas de Puigdemont, quien calificó a Sánchez de "amoral". Analistas como David Mejía y Ángel Antonio Herrera han expresado su sorpresa y escepticismo ante la posible alianza con Junts, partido al que consideran de derechas o ultraderecha.

Pedro Sánchez ha hablado por primera vez desde el intenso cara a cara que protagonizó junto a Alberto Núñez Feijóo el pasado 19 de noviembre y lo ha hecho en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero.

En ella, el presidente del Gobierno candidato a la reelección, a tan solo ocho días de las elecciones generales del 29N, no ha descartado pactar con Junts. "Yo he dicho siempre que voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para conformar un Gobierno de coalición progresista y continuar haciendo avances en derechos y en libertades y evitar un gobierno del Partido Popular con Vox", ha asegurado.

Unas declaraciones que sorprenden a los expertos que se sientan hoy a la mesa de especial de Al Rojo Vivo: en campaña, sobre todo después de que Puigdemont asegurara que cree que Sánchez es una persona "amoral".

"En cierto modo, está dándole la razón a Puigdemont, porque, claro, si le acusa de no tener principios y lo que dice es 'a mí me da igual que me insulte siempre y cuando me dé los votos para gobernar', pues aquí paz y después gloria", comenta el analista político David Mejía. Lo que más le sorprende, afirma, es que haya puesto "tanto énfasis en la educación y en las buenas formas una persona que ha mantenido a Óscar Puente en su puesto prácticamente hasta el último momento", alguien que para él "no es un adalid de la educación y las buenas formas".

Para el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera, que Sánchez vuelva a "echarse en los brazos de Puigdemont" sería algo prácticamente "impensable" si no fuera porque considera que el socialista tiene "unas facilidades de contorsionista extraordinarias". Herrera considera que Junts "ha sido el partido más perdulario que hemos conocido en democracia" y recuerda a Sánchez que Junts "no es precisamente un partido de progresía o de anchuras civiles o cívicas". "Es un partido de derechas o más bien, de ultraderecha", afirma tras saber que el candidato socialista no descartaría pactar con Junts para formar "una coalición progresista".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido