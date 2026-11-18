¿Qué ha dicho? "¿Nosotros estamos de acuerdo con la ley de la eutanasia? No. ¿Queremos modificar la ley de la eutanasia? Sí. ¿Esa modificación puede ser una derogación total o parcial? Por supuesto", ha afirmado.

España registró 574 prestaciones de eutanasia en 2025, según el Ministerio de Sanidad. Este dato es relevante en el contexto de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien ha insinuado la posibilidad de derogar la ley de eutanasia. En una entrevista en el podcast 'El sentido de la birra', Feijóo afirmó que su partido no está de acuerdo con la ley actual y considera modificarla, incluso hasta su derogación total o parcial. Aunque en el programa electoral del PP no se menciona la eutanasia, se enfatiza en asegurar el acceso a cuidados paliativos. Feijóo también ha señalado que, hasta ahora, Vox no ha planteado exigencias insalvables en las comunidades donde gobiernan juntos.

España registró 574 prestaciones de eutanasia en 2025. Este dato publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad es relevante para analizar las palabras que ha pronunciado el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo: ha deslizado que podría acabar derogando la ley de eutanasia.

"¿Nosotros estamos de acuerdo con la ley de la eutanasia? No. ¿Queremos modificar la ley de la eutanasia? Sí. ¿Esa modificación puede ser una derogación total o parcial? Por supuesto", ha afirmado en una entrevista en 'El sentido de la birra', podcast dirigido por Ricardo Moya que se grabó el pasado viernes, primer día de campaña, y se ha publicado este miércoles.

De esta forma, Feijóo ha abierto la puerta a una "derogación total o parcial" de la ley de eutanasia si llega a La Moncloa y ha asegurado que Vox no le ha planteado hasta ahora ninguna "línea incruzable" en las cuatro comunidades autónomas donde gobiernan juntos.

De hecho, en el programa electoral del PP la palabra 'eutanasia' no aparece: solo hablan de "asegurar el acceso a los cuidados paliativos para que ninguna persona se quede sin la atención y el acompañamiento que necesita hasta el último momento".

En su segunda entrevista con un podcaster en la última semana, Feijóo fue preguntado por las posibles cesiones que tendría que hacer a Vox para gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre, especialmente en cuestiones como el aborto y la eutanasia. Feijóo, tras dejar las opciones de la modificación y la derogación abiertas, ha defendido que, junto a la regulación de la "muerte digna", es necesario garantizar una "vida digna" y extender los cuidados paliativos.

Preguntado por las líneas rojas que establecería en una eventual negociación con Vox, Feijóo ha asegurado que por el momento no ha encontrado ninguna exigencia que impida llegar a acuerdos y ha apuntado a los pactos autonómicos. "A mí no me ha planteado Vox en este momento ninguna línea incruzable", ha manifestado el líder del PP, que sí ha reconocido que, cuando sus socios han formulado propuestas contrarias a la legislación, el PP las ha rechazado.

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