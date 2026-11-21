Pilar Velasco reflexiona en Al Rojo Vivo tras el cara a cara de Sánchez y Feijóo y analiza las repercusiones que tendrá su estrategia en las elecciones generales del 29N.

La periodista Pilar Velasco asegura en Al Rojo Vivo que hay "cierto consenso", incluso dentro de las filas del PSOE de que "el debate no salió bien".

"No lo manifiestan públicamente porque seguimos en campaña", asegura. Para ella, la estrategia está "mal ejecutada" y "mal planteada" y cree que Feijóo fue quien marcó todos los tiempos, la agenda y la iniciativa.

"No defendió la gestión del Gobierno ni el espacio a la izquierda del PSOE ni el centro. No defendió un modelo del Estado de Bienestar que un ciudadano de centro que pueda estar en la abstención y sea votante del PSOE diga, 'oye, pues confrontado con el modelo de la derecha y la ultraderecha y los posibles recortes, me quedo con este modelo de Bienestar'", sentencia.

Para ella, esta 'no comparecencia' de Sánchez lo deja en una situación "más débil".

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