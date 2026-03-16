Feijóo exige a Vox "pactos de gobierno" liderados por el PP: "Solo se han puesto excusas. Ya está bien de bloqueo"

El contexto La ultraderecha ya ha dejado clara su intención de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, insistiendo que quieren una negociación "medida a medida".

Tras las elecciones de Castilla y León y la victoria del PP en el territorio, el partido de Alberto Núñez Feijóo solo ve una única "fórmula" a partir de ahora: "pactos de gobierno" con la ultraderecha pero liderados por el PP. Así lo ha dejado claro el líder de la formación en una rueda de prensa en Génova donde la Ejecutiva ha celebrado los resultados de anoche.

Tal y como apuntaban las encuestas, Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha vuelto a obtener la victoria, creciendo en porcentaje de voto, número de votos y escaños. Concretamente, ha ganado dos procuradores más, quedándose con 33 y obteniendo cuatro puntos porcentuales más que en 2022.

Pese a ello, los 'populares' siguen atados a Vox, quien no ha cumplido expectativas. Pero la ultraderecha ya ha dejado clara su intención de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, dejando claro que quieren una negociación "medida a medida".

Minutos más tarde de que el líder de Vox, Santiago Abascal, exigiera en una rueda de prensa representación en los ejecutivos autonómicos, Feijóo le ha tendido la mano para llegar a "pactos de gobierno". Eso sí, liderados por el PP. De hecho, el líder del PP ha aprovechado su rueda de prensa para reprochar a Vox por haber "bloqueado" las negociaciones en Aragón y Extremadura.

"Jugar con la gobernabilidad de Extremadura o Aragón no lo merecen ni los votantes del PP ni de Vox", ha recriminado Feijóo, quien ha insistido que "o se hacen pactos de gobierno como quieren la mayoría o coaliciones de bloqueo con el sanchismo".

"Sé que hay votantes del PP que descreen de Vox, votantes de Vox a los que no convence el PP. Hay preferencias como cientos de miles de votos emitidos, pero las urnas solo señalan una manera posible: que el PP lidere los gobiernos con apoyo de Vox. Lo demás es ruido. Por eso, quiero hablar más de ideas que de siglas. Nos jugamos una alternativa para España", ha asegurado.

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