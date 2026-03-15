Mañueco tiende la mano a Vox, pide "dialogar con todos los partidos" y advierte: "No vamos a pactar con el PSOE"

Entre líneas El líder popular evita confirmar si Vox entrará en el gobierno y se distancia de Génova para la negociación: "En todo lo que sea Castilla y León, decide Castilla y León".

Alfonso Fernández Mañueco se ha proclamado ganador de las elecciones en Castilla y León, aunque dependerá de Vox para gobernar con mayoría absoluta. Ha celebrado el aumento de votos, porcentaje y escaños, y se ha mostrado dispuesto a dialogar con todos los partidos, excepto con el PSOE, al que descarta para cualquier acuerdo. Mañueco ha destacado que el PP ha crecido, logrando 33 procuradores y ha duplicado en votos a Vox. Aunque no aclara si Vox formará parte del gobierno, asegura que las negociaciones comenzarán pronto. Ha subrayado que en Castilla y León decidirán sobre su futuro, sin interferencias externas.

Alfonso Fernández Mañueco se ha erigido este domingo como el gran ganador de las elecciones de Castilla y León, aunque con un pero: sigue necesitando a Vox para gobernar con mayoría absoluta. El líder popular ha revalidado su mandato, "satisfecho" con unos resultados en los que ha obtenido más votos, más porcentaje y más escaños, y, consciente de su dependencia de la ultraderecha, se ha mostrado abierto a "dialogar con todos los partidos".

"Hemos tomado buena nota de diálogo, acuerdo y pacto. Lo haremos sobre la base del proyecto de futuro del PP. Hemos sido los que hemos tenido el mayor respaldo", ha expresado Mañueco en la sede del PP de Salamanca.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 99,33% Actualizado a las: 23:43 Castilla y León DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 33 escaños PSOE 30 escaños VOX 14 escaños U.P.L. 3 escaños XAV 1 escaños SY 1 escaños IU-MS-VQ 0 escaños SALF 0 escaños PODEMOS - AV 0 escaños PACMA 0 escaños ESCAÑOS EN BLANCO 0 escaños Cs 0 escaños NUEVECYL 0 escaños VBM 0 escaños PCAS-TC 0 escaños ESPAÑA VACIADA 0 escaños C. Bierzo 0 escaños PCTE 0 escaños VP 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños PREPAL 0 escaños FE de las JONS 0 escaños P. ALANTRE 0 escaños PANCAL-URCI 0 escaños SAE 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 65,66% +2.2 % Votos contabilizados: 1.251.408 99,33% Abstenciones: 654.459 34,33% Votos en blanco: 18.312 1,48% Votos nulos: 16.352 1,3%

Eso sí, ha asegurado que con el PSOE no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos. "Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar es con el PSOE, eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible e impensable ningún acuerdo de gobernabilidad", ha subrayado.

El popular ha insistido en que "los ciudadanos han hablado alto y claro: quieren un gobierno del PP. Lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, mensaje y balance de gestión hemos tenido el máximo respaldo en las urnas".

Más votos y escaños

Mañueco ha celebrado que el PP es la fuerza que ha crecido en estos comicios, llegando hasta los 33 procuradores, dos más que en 2022. "Hemos triplicado la distancia que teníamos con el PSOE y duplicamos en votos a Vox", ha afirmado, provocando un gran aplauso entre los asistentes.

"Estoy muy satisfecho con el resultado y muy orgulloso del apoyo que hemos recibido", ha esgrimido, asegurando que "frente al ruido, el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas, ha elegido de forma mayoritaria el proyecto encarnado por el PP".

El popular ha valorado positivamente su campaña, "pegada al territorio". Ha adelantado que a partir del lunes comenzará a hablar el resto de fuerzas políticas, garantizando que "en Castilla y León va a haber un gobierno presidido por el PP".

"Lo dije en el último mitin: si los ciudadanos me dan su respaldo, habrá gobierno y presupuestos este año. Ahora empieza el futuro para nuestra tierra", ha sentenciado.

No dice si Vox entrará en el gobierno

La gran duda que planea ahora es si Vox formará parte del gobierno castellanoleonés. La formación de Santiago Abascal entró en el Ejecutivo regional en 2022, con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza. Sin embargo, PP y Vox rompieron en 2024 por distintos desacuerdos en cuestiones migratorias.

En este sentido, Mañueco, más allá de repetir que hablará con todas las formaciones, ha evitado responder si tiene intención de contar con Vox. "Hoy estamos en la celebración, el futuro de Castilla y León se hablará a partir de mañana", ha declarado a laSexta a su llegada al acto del PP.

Posteriormente, también en conversación con laSexta, ha resaltado que "lo importante no es lo que pida Vox, es lo que han dicho los ciudadanos en las urnas". "Vamos a negociar, vamos a sentarnos. Lo importante no son los sillones, son las personas de Castilla y León", ha insistido el presidente regional.

Sobre la posibilidad de que Génova quiera dirigir las conversaciones, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, Mañueco ha marcado distancia, asegurando que "en todo lo que sea Castilla y León, decide Castilla y León".

"Lógicamente, hay un acuerdo marco con el que yo estoy de acuerdo", ha apuntado, añadiendo que la dirección nacional está "muy contenta" con los resultados.

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