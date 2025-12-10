Abascal saca el caballo en la campaña extremeña mientras el PP denuncia que Vox pone los carteles de su candidato sobre los de María Guardiola

Los detalles Abascal vuelve a utilizar el mismo recurso que en 2018 y publica en sus redes sociales un vídeo montando a caballo. En esta ocasión, en la dehesa extremeña.

La campaña electoral en Extremadura está marcada por las estrategias de Santiago Abascal, líder de Vox, quien ha eclipsado al candidato del partido, Óscar Fernández. Abascal ha protagonizado enfrentamientos con la candidata del PP, María Guardiola, y ha recurrido a una táctica llamativa para captar votos: publicar un vídeo montando a caballo en el Parque Natural de Cornalvo, una estrategia que ya empleó en las elecciones andaluzas de 2018. Además, el PP ha acusado a Vox de colocar carteles sobre los de Guardiola, intensificando las tensiones entre ambos partidos en plena campaña electoral.

La campaña de Extremadura sigue sin destacar precisamente por las iniciativas electorales de los partidos políticos. Santiago Abascal está arrebatando al candidato de Vox, Óscar Fernández, todos los focos. Primero con sus múltiples choques con la candidata del PP, María Guardiola, y ahora con su nueva maniobra para atraer votos: sacar el caballo a pasear.

El líder de Vox ha vuelto a sacar el caballo, literalmente. A 12 días de las elecciones, Abascal ha optado por subir un vídeo a sus redes sociales cabalgando a lomos de un caballo por el Parque Natural de Cornalvo.

Sabe que su partido tiene muchas posibilidades de duplicar el número de escaños en esa comunidad autónoma y, por eso, se saca de la manga una estrategia que ya utilizó en 2018 en las elecciones autonómicas de Andalucía.

En el vídeo, que está acompañado por música, se le ve subido a lomos del equino ataviado con una boina y una capa, pastoreando rebaños de merina negra en la dehesa extremeña.

Esta publicación se produce el mismo día en el que se ha dado otro hecho relevante en la campaña electoral. El PP de Extremadura ha denunciado que Vox pone los carteles de su candidato sobre los de María Guardiola.

También a través de las redes sociales, el partido ha compartido como pruebas fotografías de varios lugares en los que se ven los carteles de Vox tapando a los del Partido Popular.

Todo ello, en medio de las disputas constantes entre Guardiola y Abascal, que en los últimos días se han monopolizado la campaña, lanzándose acusaciones por la negativa de la presidenta extremeña a pactar con Vox.

