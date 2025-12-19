Guardiola se juega volver a la casilla de salida: no tener mayoría absoluta y volver a depender de Vox para aprobar presupuestos

Los detalles Guardiola convocó las elecciones en Extremadura ante la falta de apoyos para aprobar los presupuestos. Su objetivo era conseguir mayoría absoluta. Pero a esa meta, según las encuestas y también según Feijóo, no llegaría este domingo.

María Guardiola adelantó las elecciones buscando una mayoría absoluta para no depender de Vox, pero las encuestas indican que no lo logrará. Vox podría duplicar sus escaños, volviendo a ser crucial para el PP. Esta situación podría dejar a Guardiola nuevamente sin poder aprobar los presupuestos, ya que Vox ha manifestado su disposición a pedir su destitución. El enfrentamiento entre Guardiola y Abascal ha escalado, con acusaciones mutuas de incapacidad y machismo. A nivel nacional, estas elecciones son un indicador del desgaste del PSOE y del fortalecimiento del PP, que busca no depender de Vox.

María Guardiola adelantó los comicios buscando una mayoría absoluta para no depender de VOX y, ahora mismo, parece que no lo va a conseguir y que los necesitará, una vez más, para aprobar los presupuestos. Por otro lado, estas elecciones también se van a leer a nivel nacional: el PP quiere, cita a cita, ir demostrando la debilidad del PSOE.

La clave es que Guardiola no solo no conseguiría la absoluta, sino que Vox, según los sondeos, duplicaría sus escaños y sería de nuevo fundamental para el PP. Y en cuestión de meses, Guardiola podría estar en la misma situación que generó estas elecciones: no aprobar los presupuestos.

Porque Vox ya ha dejado claro que está dispuesto a pedir su cabeza. La escenificación más evidente del choque entre Vox y el PP se ve con la disputa abierta que mantienen desde el inicio de la campaña María Guardiola y Abascal. Empezó cuando él pidió su destitución, afirmando que si no es capaz de alcanzar un acuerdo, quizá el PP tenga que tomar la decisión de cambiar el candidato".

Guardiola fue contundente en su respuesta y planteó que quizá el líder y "los señoros" de Vox le tenían miedo. Desde ahí, el enfrentamiento no ha hecho más que escalar. Abascal se ha ofendido después de que Guardiola le llamara "machista" y la ha tachado de "incapaz" y "soberbia".

Unas elecciones que también son clave a nivel nacional. El objetivo de Feijóo es ir mostrando a un PSOE desgastado en una cascada electoral: Aragón, Castilla y León, Andalucía... También mostrar la idea de un PP reforzado frente a un Vox del que no depender.