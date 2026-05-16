Unas elecciones con incógnita: Andalucía se enfrenta a las urnas con las izquierdas divididas y una muy difícil mayoría absoluta del PP

Moreno apela al voto indeciso para evitar a Abascal mientras el PSOE teme el peor resultado en su historia: las claves de la campaña andaluza

El contexto El resultado electoral de este 17M en Andalucía tendrá inevitables lecturas en clave nacional. El PSOE vuelve a someter al veredicto de las urnas la apuesta de Sánchez de situar a ministros liderando candidaturas autonómicas mientras que el PP de aspira a un triunfo incontestable que permita a Moreno gobernar en solitario.

Las elecciones autonómicas en Andalucía prometen ser decisivas para el panorama político nacional de cara a 2027. Más de 6,8 millones de votantes decidirán si optan por un tercer gobierno sin presencia socialista, con el PP de Juanma Moreno buscando revalidar su mandato. Moreno, favorito en las encuestas, apela al voto indeciso para evitar pactar con Vox. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, busca recuperar la Junta y presenta las elecciones como un referéndum sobre la gestión de los servicios públicos. Por su parte, Vox aspira a entrar en el Gobierno andaluz, mientras que la izquierda, dividida entre Por Andalucía y Adelante Andalucía, intenta ganar escaños. Estas elecciones también medirán la fuerza de la 'España vaciada' con candidaturas como Jaén Merece Más. El resultado tendrá lecturas nacionales, afectando a la estrategia del PSOE y del PP en futuros comicios.

Son las terceras elecciones autonómicas del año y prometen ser las más relevantes de cara al panorama político nacional del próximo 2027. Más de 6,8 millones de personas están llamadas a votar este domingo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), unos comicios que parten con algunas incógnitas como si será posible una mayoría absoluta del PP o si las izquierdas, divididas, harán piña.

Porque hacerse con todo el Parlamento andaluz es el unicornio de Juanma Moreno. El candidato 'popular' parte como favorito de las encuestas, pero parece que esa amplia mayoría conseguida hace cuatro años esta vez será difícil, de ahí que haya apelado al voto indeciso para intentar aglutinar.

Los andaluces decidirán si optan por el tercer gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía tras el segundo mandato del 'popular', primero con mayoría absoluta, después de que las tres últimas citas electorales en España, Extremadura, Aragón y Castilla León, hayan abocado al PP a acuerdos de gobierno con Vox en dichas comunidades para desbloquear la investidura, aún pendiente de cerrar en el caso de Castilla Léon. Eso sí, Moreno ha dejado claro en los últimos días que no pactará con los artífices de la llamada prioridad nacional.

Como ya hiciera hace cuatro años, el candidato popular a la reelección ha centrado sus mensajes en pedir una mayoría amplia para reeditar lo que define como "vía andaluza" y evitar "el lío" de intentar formar gobierno con Vox, apelando incluso a la repetición electoral vivida en Extremadura.

Por su parte, el PSOEbusca recuperar la Junta perdida por primera vez en 2018 de la mano de María Jesús Montero. La candidata socialista ha centrado sus esfuerzos en presentar el 17M como un "referéndum" sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía, con el foco puesto sobre todo en la sanidad y con llamamientos a la movilización del electorado progresista que optó por la abstención en las últimas autonómicas pero luego se movilizó en las generales de julio de 2023 en apoyo a Pedro Sánchez.

Montero ha cerrado desde el principio la puerta a una abstención para permitir la investidura de Moreno si no logra mayoría absoluta para evitar la entrada de Vox el gobierno. Precisamente la formación de ultraderecha quiere dar un paso más y entrar en el Gobierno andaluz.

Si en 2018 se estrenaba como fuerza con representación institucional en Andalucía con 12 diputados rompiendo todos los pronósticos y siendo clave para permitir el primer ejecutivo autonómico no socialista, Manuel Gavira pretende ahora mejorar significativamente los 14 parlamentarios logrados por su antecesora, Macarena Olona, para evitar una nueva mayoría absoluta del PP y entrar en el Ejecutivo siguiendo la estela de sus compañeros en Extremadura y Aragón.

A la izquierda del PSOE

Muy alejados de los de Abascal, en la izquierda a la izquierda del PSOE persiste la división entre la coalición Por Andalucía, constituida para los comicios del 19 de junio de 2022 y que ha vuelto a sumar in extremis a Podemos junto IU y Sumar con otras fuerzas de izquierda, y Adelante Andalucía, con un proyecto de obediencia exclusivamente andaluza liderado por José Ignacio García, que toma el relevo de Teresa Rodríguez al frente de la candidatura.

Por Andalucía ha desarrollado una campaña centrada en su candidato a San Telmo, Antonio Maíllo, que ha contado con apoyo expreso de referentes de Sumar e IU y los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego pero no ha compartido acto con dirigentes nacionales de Podemos, que han tenido presencias puntuales en apoyo a sus propios candidatos. Con todo, Maíllo confía en ser la "sorpresa" del 17M y mejorar los cinco diputados actuales de Por Andalucía.

Por su parte, José Ignacio García ha ido ganando protagonismo durante la campaña con su papel en los debates televisivos con el resto de candidatos y su estrategia en redes sociales, al punto que varias encuestas vaticinan que puede incluso triplicar sus dos escaños actuales para lograr el sorpaso superando a Por Andalucía y ganarse el derecho a formar grupo parlamentario propio. Ningún sondeo contempla que la suma de Por Andalucía y Adelante se acerque a los 17 escaños que alcanzaron en 2018 cuando concurrieron de forma conjunta.

Las elecciones del 17M también servirán para volver a medir la fuerza de la denominada 'España vaciada' con la segunda presencia en autonómicas de la candidatura Jaén Merece Más, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de la capital tras romper con el PP y que hace cuatro años se quedó cerca del escaño, y el estreno de Cádiz 100x100, auspiciada por el alcalde de La Línea, Juan Franco. Aunque ningún sondeo les da posibilidades de lograr parlamentarios, si lo consiguen podrían ser decisivos si el PP-A no repite mayoría absoluta.

La lectura nacional

El resultado electoral de este 17M en Andalucía tendrá inevitables lecturas en clave nacional. El PSOE vuelve a someter al veredicto de las urnas la apuesta de Pedro Sánchez de situar a ministros liderando candidaturas autonómicas con María Jesús Montero después de los malos resultados encadenados en Extremadura, Aragón y, en menor medida, Castilla León. Sánchez ha participado en cuatro actos de campaña junto a Montero, que también ha compartido otros tres mítines con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y apenas ha coincidido con los ministros desplazados a la comunidad en las últimas dos semanas.

El PP de Alberto Núñez Feijóoafronta el 17M con la aspiración de un triunfo incontestable que permita a Moreno reeditar formar gobierno en solitario y no verse forzado a abrir una negociación con Vox como ha ocurrido en Extremadura y Aragón. Feijóo ha intensificado su presencia en Andalucía en campaña recorriendo las ocho provincias con una agenda paralela a Moreno, con el que sólo ha coincidido en un acto en Málaga capital.

Santiago Abascalha sido el líder nacional más volcado en la campaña andaluza con dos actos públicos diarios junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, y asumiendo en primera persona el 'cuerpo a cuerpo' con Juanma Moreno para subrayar el mensaje de que el PP-A no contará siquiera con su abstención si no acepta los pactos que ya han suscrito María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón incorporando el principio de "prioridad nacional".

Yolanda Díaz solo coincidió con Maíllo el primer día de campaña en las movilizaciones del 1 de mayo en Málaga y no pudo participar en el único acto que había programado en Chiclana (Cádiz) tras sufrir un esguince de tobillo. El ministro Pablo Bustinduy sí se ha volcado en la última semana de campaña con tres actos públicos junto a Maíllo. Desde Podemos, Irene Montero e Ione Belarra sólo han aparecido en Jaén, única provincia con cabeza de candidatura 'morada', y sin coincidir con Maíllo.

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