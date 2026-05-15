Adelante Andalucía carga contra el "postureo permanente" de Juanma Moreno: "Se ha construido un personaje de yerno perfecto que es falso"

¿Qué ha dicho? En una entrevista en Al Rojo Vivo, el candidato de Adelante Andalucía ha señalado que a pesar de asemejarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Moreno "se ha construido una especie de personaje de yerno perfecto, de un tipo moderado, de buena gente que no se mete en nada". Una imagen que, según él, "es falsa".

José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, criticó a Juanma Moreno por su "postureo permanente", comparándolo con la presidenta de Madrid, Ayuso. En una entrevista en Al Rojo Vivo, García afirmó que Moreno proyecta una imagen de "yerno perfecto" y "moderado", pero en realidad sigue la misma política que Ayuso. García denunció que el PP se adapta comunicativamente para vender una imagen engañosa. Además, criticó la campaña de Moreno de "o yo o el lío", sugiriendo que genera miedo entre los opositores. García instó a la movilización de quienes valoran la sanidad y educación pública, y destacó el nerviosismo del PP, ejemplificado en su intento de censurar chirigotas en Cádiz.

José Ignacio García, candidato a la presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, ha cargado este viernes contra el "postureo permanente" de Juanma Moreno, quien, ha dicho, "hace la misma política que Ayuso".

Así lo ha asegurado García en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha señalado que a pesar de asemejarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Moreno "se ha construido una especie de personaje de yerno perfecto, de un tipo moderado, de buena gente que no se mete en nada".

Eso, ha dicho el candidato de Adelante Andalucía, "es falso". "Es todo un postureo para frente a Ayuso, que parece muy radical, y él parezca como más amable", ha denunciado García, quien ha añadido que "no hay un PP bueno y un PP malo; es el PP". Así, ha indicado que lo que hacen es "adaptarse comunicativamente para intentar vendernos la moto". En este sentido, ha celebrado que, durante la campaña de cara a las elecciones andaluzas, en Adelante Andalucía han "desmontado" a Juanma Moreno.

En las últimas semanas, el candidato del Partido Popular ha insistido una y otra vez en que no tiene ninguna intención de gobernar con Vox ni llegar a un acuerdo como en Extremadura o Aragón. Así, en más de una ocasión ha dicho que intentará "gobernar en solitario hasta el final" e incluso ha llegado a decir que si supera el 40% de los votos en las elecciones de Andalucía no se esforzará ni siquiera en hablar con otras formaciones políticas e irá "directamente a la investidura".

García asegura que Moreno "se va a comer con papas" a Vox

Al ser preguntado por esto, García se ha mostrado claro y ha dicho que "no va a tener más remedio" que "comérselos con papas". "Si llega el momento se van a poner de acuerdo porque defienden la misma política económica y la misma política en servicio público", ha asegurado. Además, ha insistido en que "lo del señor Moreno Bonilla es un postureo permanente". "Es un impostor. Y yo creo que el domingo se le va a caer la careta", ha añadido.

Por otro lado, García ha criticado la idea que ha lanzado en campaña Moreno de "o yo o el lío", refiriéndose a un gobierno con la ultraderecha. "Llegó a decir una cosa gravísima que es "o saco mayoría absoluta o a lo mejor no se pueden convocar las oposiciones". Imaginaos lo que para todos esos miles y miles de andaluces que están opositando, que se le meta ese miedo en el cuerpo", ha señalado. De esta manera, ha indicado que "o Moreno no sabe bien cómo funciona la Administración o directamente miente porque quiere generar esa idea de "o yo o el caos".

Así, el candidato de Adelante Andalucía ha animado a la movilización de "gente normal y corriente" que "cree en la sanidad pública, cree en el derecho a la vivienda, cree en la universidad pública y cree en la educación pública". "Que voten", ha pedido.

Además, García ha asegurado que en el Partido Popular están "muy nerviosos", cosa que se ha visto "en las meteduras de pata de última hora". Y ha puesto de ejemplo el intento del PP de suspender una actuación de chirigotas en el carnaval de Cádiz para, según ellos, no "alterar la jornada de reflexión".

"Intentaron censurar a dos agrupaciones del Carnaval de Cádiz para que no pudieran cantar, analizando qué letras le convenían y cuáles no, como en el franquismo. Yo creo que eso es nerviosismo de quien sabe que como nos movilicemos cambiamos Andalucía. Yo de verdad confío plenamente en esto", ha dicho tajante García.