Contestadores peculiares, cercanía, mucho cante y hasta una vaca: todas las curiosidades de la campaña andaluza

Los detalles En estas elecciones, Moreno ha sido simplemente Juanma, un presidente que opta a la reelección apelando a la fuerza de Andalucía. María Jesús Montero, médico de profesión, ha priorizado la sanidad pública. Vox, siempre con Abascal presente, ha recurrido al sentido común. Y Adelante Andalucía ha apelado al voto más emocional.

En las elecciones andaluzas, Juanma Moreno ha destacado por su enfoque cercano, incluso cantando su propio himno. Compitiendo en originalidad, José Ignacio García de Adelante Andalucía mostró un vídeo de su niñez cantando "la bandera verde y blanca". El PSOE, con María Jesús Montero, inició su campaña con Miguel Ríos y un peculiar contestador sobre la sanidad pública. Mariví Serrano, de Adelante Andalucía, utilizó el humor en redes sociales. Antonio Maíllo de Por Andalucía mostró la vida diaria en sus vídeos. Cada partido ha buscado conectar emocionalmente con los votantes, usando el verde y blanco en sus actos.

Juanma Moreno ha sido, literalmente, el candidato a las elecciones andaluzas que más ha dado el cante. El 'popular' ha puesto voz a su propio himno y, en cuestión de minutos, le salió competencia. Frente a su "es Andalucía", José Ignacio García, candidato a la presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, ha tirado de un vídeo de su niñez entonando "la bandera verde y blanca".

Aunque el primero fue Miguel Ríos al abrir la campaña del PSOE y su candidata María Jesús Montero hace ya 15 días con su "bienvenida". Desde entonces, hemos visto —vaca incluida— y oído casi de todo. Entre ese casi de todo se encuentra la llama de teléfono con su madre del diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado. "¿Qué partido era, Adelante Andalucía o Por Andalucía?", le dijo su madre. "Nosotros somos los del himno, mamá: 'Sea por Andalucía libre'. Por Andalucía", le respondía este.

Y, hablando de teléfonos, el peculiar contestador del PSOE: "Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública". Todo por captar la atención del votante.

Mariví Serrano, la número uno por Córdoba de Adelante Andalucía el próximo 17 de mayo, protagonizó un cómico momento al apropiarse del insulto que le dedican en redes y presentarse así: "Soy Mariví. Bueno, Charo para los fachas". "A día de hoy soy muchas cosas: profesora, feminista, activista y ahora me presento por las listas de Adelante Andalucía para defender la sanidad pública", agregaba en uno de sus videos.

Los candidatos han tirado de ironía, pero también de piropos. "Es pa comérsela, pa comérsela", decía Moreno en pleno mitin. También se han dedicado a mostrar el trabajo del día a día. "Empezamos el 'free tour' de la turistificación con este que se va a caer para atrás", señalaba Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, en un vídeo. Esta ha sido una de las claves de la campaña: la cercanía. "Nos toca comer hoy en el coche", mostraba Moreno este mismo viernes.

En estas elecciones, Juanma Moreno ha sido simplemente Juanma, un presidente que opta a la reelección apelando a la fuerza de Andalucía. María Jesús Montero, médico de profesión, ha priorizado la sanidad pública, una causa por encima del partido y de la candidata. Vox, siempre con Abascal presente, ha recurrido al sentido común: un eslogan corto y fácil de recordar. Y Adelante Andalucía ha apelado al voto más emocional. Todos con una puesta en escena común: el verde y el blanco tiñendo cada acto.

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