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17M - Elecciones autonómicas

¿Dónde me toca votar? Así puedes saber tu colegio y mesa electoral para las elecciones de Andalucía

Más de 6,5 millones de andaluces están llamados a las urnas este domingo. Pero no todos saben exactamente dónde tienen que acudir: te explicamos cómo localizar tu centro electoral y la mesa en la que te corresponde votar.

Los permisos retribuidos para que los trabajadores vayan a votar en las elecciones del 28MImagen de archivo de una urna durante unas eleccionesAgencia EFE

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas este domingo en las elecciones autonómicas. Muchos de ellos, votan por primera vez. Aunque estos no son los únicos que pueden albergar dudas sobre dónde les toca acudir el día de la jornada electoral. La mayor parte de estos votantes, 6,5 millones, podrán ejercer su voto de manera presencial, a no ser que hayan pedido el voto por correo.

En total, hay más de 3.300 colegios electorales distribuidos en las ocho provincias andaluzas, cada uno de ellos con más de una mesa electoral (salvo en las de menor densidad de población). La información del colegio y mesa electoral que le corresponde a cada votante figura en la tarjeta censal que todos los electores reciben en su domicilio, donde se detallan el local y la mesa asignados.

Para quienes no encuentren la tarjeta o tengan dudas, existe otra vía para comprobar dónde votar. El Instituto Nacional de Estadística (INE) habilita en cada proceso electoral un servicio de consulta de locales electorales. A través de un formulario online, se puede localizar el centro de votación y la mesa correspondiente introduciendo los siguientes datos:

  • Provincia del domicilio del elector*
  • Municipio del votante*
  • Nombre de la vía en la que reside
  • Número de la vía
  • Código postal
  • Letra inicial del primer apellido*

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Una vez completado el formulario y pulsada la opción de 'Buscar', se mostrará un listado con los registros coincidentes. Al seleccionar uno de ellos, aparecerá la información detallada sobre la mesa electoral y el local donde corresponde depositar el voto.

  • [[LINK:EXTERNO|||https://sede.ine.gob.es/ce-mesas/pages/frmPresentacion.xhtml|||🔴Aquí se puede localizar la mesa electoral para votar en las elecciones de Andalucía]]

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